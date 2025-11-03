https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/son-dakika-haberler-abd-kaliforniyadan-pasifike-icbm-testi-planliyor-1100697544.html

ABD, Kaliforniya'dan Pasifik'e 'ICBM testi planlıyor'

ABD, Kaliforniya'dan Pasifik'e 'ICBM testi planlıyor'

Washington, Başkan Donald Trump’ın talimatının ardından ilk kez nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füze (ICBM) testini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde...

ABD basınında yorumlanan navigasyon uyarılarına göre test, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak bir Minuteman III füzesiyle yapılacak.Füzenin, Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'nde bulunan Ronald Reagan Balistik Füze Savunma Test Sahası'na ulaşması bekleniyor. Newyork merkezli Newsweek’in haberine göre testin çarşamba ile perşembe günleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Enerji Bakanı: Kritik olmayan patlamalarABD Enerji Bakanı Chris Wright, pazar akşamı (TSİ ile pazartesi ilk saatler) Fox News'e yaptığı açıklamada, planlanan denemelerin ‘nükleer patlamalar değil, sistem testleri’ olduğunu söyledi.Wright, yapılacak ‘kritik olmayan patlamalar’ın nükleer zincir tepkimesi başlatmadan, silah bileşenlerinin etkinliğini ölçmeyi amaçladığını söyledi.Kremlin: Nükleer silah test etmiyoruzTrump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirdi. Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullandı. Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsattı.'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi. Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.

