2.7 milyon yıllık taş aletler: İnsanlığın ilk büyük yeniliği ortaya çıktı

Kenya’da bulunan 2.7 milyon yıllık taş aletler, erken insan türlerinin çevresel felaketlere rağmen aynı teknolojiyi 300 bin yıl boyunca koruduğunu gösterdi... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Kenya’daki Turkana Havzası’nda yapılan yeni kazılar, insanlık tarihine ışık tuttu. Araştırmacılar, Namorotukunan adlı bölgede 2.7 ila 2.4 milyon yıl öncesine tarihlenen taş aletler buldu. Bu aletler, erken insan türlerinin yüzyıllar boyunca aynı tekniği kullanarak taşları keskinleştirdiğini ortaya koydu. Yani, atalarımızın çevresel değişimlere rağmen aynı el sanatını 300 bin yıl boyunca sürdürdüğü anlaşıldı.'Bu, bir tesadüf değil bir gelenek'Araştırmanın başyazarı, George Washington Üniversitesi’nden Prof. David R. Braun, “Bu bir defalık bir yenilik değil, kalıcı bir kültürel gelenek” diyerek keşfin önemine dikkat çekti. Bilim insanlarına göre bu aletler, erken insan topluluklarının bilgiyi kuşaktan kuşağa aktardığını ve teknolojiyi çevresel değişimlere uyum sağlamak için kullandığını gösteriyor.Tüm doğal afetlere rağmen aynı teknikO dönemde Doğu Afrika, sürekli yangınlar, kuraklıklar ve ekosistem değişimleriyle sarsılıyordu. Yine de erken insanlar bu değişimlere karşı alet yapma becerilerini korudu. Kenya Ulusal Müzesi’nden Rahab N. Kinyanjui, “Bitki örtüsü bataklıktan kurak çayırlara dönüştü, ama taş işçiliği hiç değişmedi. Bu dayanıklılıktır” ifadelerini kullandı.Uzmanlar, bu taş aletlerin dönemin 'ilk İsviçre çakısı' sayılabileceğini belirtti. Et kesmekten bitki köklerini çıkarmaya kadar birçok amaçla kullanılan bu keskin taşlar, insanlık tarihindeki ilk büyük yeniliği temsil ediyor.

