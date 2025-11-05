https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/1100773542.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakem Zorbay Küçük hakkında açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakem Zorbay Küçük hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T23:24+0300
2025-11-05T23:24+0300
2025-11-05T23:26+0300
spor
zorbay küçük
cumhuriyet başsavcılığı
hakem
tff merkez hakem kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100603970_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_b5d137017e175a78f431e1ba9ef35d7c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz" denildi.Açıklamada CMK'nın 157. maddesi uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla, soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu vurgulandı. Başsavcılık kaynağı belli olmayan belgelere itibar edilmemesi gerektiğini şöyle aktardı:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 30 Ekim'de yapılan açıklamada ise, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir" ifadelerine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hakemlerin-bahis-skandalina-kuluplerden-pes-pese-aciklamalar-hakemler-aciklansin-1100530945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100603970_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_39ee2066d621a514faa1d9973cfa8e12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zorbay küçük, cumhuriyet başsavcılığı, hakem, tff merkez hakem kurulu
zorbay küçük, cumhuriyet başsavcılığı, hakem, tff merkez hakem kurulu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakem Zorbay Küçük hakkında açıklama
23:24 05.11.2025 (güncellendi: 23:26 05.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz" denildi.
Açıklamada CMK'nın 157. maddesi uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla, soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu vurgulandı.
Başsavcılık kaynağı belli olmayan belgelere itibar edilmemesi gerektiğini şöyle aktardı:
"Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia-savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip, servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 30 Ekim'de yapılan açıklamada ise, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir" ifadelerine yer vermişti.