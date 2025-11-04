https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/zelenskiy-almanya-ukraynaya-iki-patriot-sistemi-gonderdi-1100736339.html
Zelenskiy: Almanya, Ukrayna'ya iki Patriot sistemi gönderdi
Vladimir Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T21:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Zelenskiy, Brüksel’deki Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesi konulu zirvede, Kiev’in Almanya’dan iki Patriot hava savunma sistemi aldığını açıkladı.Zelenskiy, "Almanya'ya teşekkür etmek istiyorum, kısa süre önce bize iki adet Patriot sistemi sağladılar" dedi.Daha önce Kiev, Almanya’dan Patriot sistemlerinin alındığını açıklamış, ancak miktarı belirtmemişti.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, ABD ve AB’nin Ukrayna'ya Amerikan silahları tedarik edilmesi konusunda anlaştığını, masrafların ise Avrupa tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Basında yer alan iddialara göre, Washington, Almanya'nın daha önce kararlaştırılandan iki kat daha fazla hava savunma sistemi satın almasını ısrarla talep ediyor. Fransa, İtalya, Çekya, Macaristan ve diğer bazı ülkeler bu girişime katılmayı reddetmişti.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
2025
