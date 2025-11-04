https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/zelenskiy-almanya-ukraynaya-iki-patriot-sistemi-gonderdi-1100736339.html

Zelenskiy: Almanya, Ukrayna'ya iki Patriot sistemi gönderdi

Zelenskiy: Almanya, Ukrayna'ya iki Patriot sistemi gönderdi

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T21:30+0300

2025-11-04T21:30+0300

2025-11-04T21:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

almanya

patriot

avrupa birliği

ab

ukrayna

kiev

abd

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png

Zelenskiy, Brüksel’deki Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesi konulu zirvede, Kiev’in Almanya’dan iki Patriot hava savunma sistemi aldığını açıkladı.Zelenskiy, "Almanya'ya teşekkür etmek istiyorum, kısa süre önce bize iki adet Patriot sistemi sağladılar" dedi.Daha önce Kiev, Almanya’dan Patriot sistemlerinin alındığını açıklamış, ancak miktarı belirtmemişti.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, ABD ve AB’nin Ukrayna'ya Amerikan silahları tedarik edilmesi konusunda anlaştığını, masrafların ise Avrupa tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Basında yer alan iddialara göre, Washington, Almanya'nın daha önce kararlaştırılandan iki kat daha fazla hava savunma sistemi satın almasını ısrarla talep ediyor. Fransa, İtalya, Çekya, Macaristan ve diğer bazı ülkeler bu girişime katılmayı reddetmişti.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1100698108.html

almanya

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, almanya, patriot, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, abd, rusya, nato