Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1100698108.html
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Sputnik Türkiye
Donbass ve Ukrayna topraklarında, Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T12:43+0300
2025-11-03T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerine, askeri hava üsleri atlyapısına ve Ukrayna ordusunun onarım üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1485 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 365 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/italya-fransa-ve-belcika-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimina-karsi-imf-kieve-destegini-1100695563.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bd8c265f0f95a5ae6071762a50e51bc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars

Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede

12:43 03.11.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Donbass ve Ukrayna topraklarında, Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerine, askeri hava üsleri atlyapısına ve Ukrayna ordusunun onarım üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1485 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 365 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
DÜNYA
İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev’e desteğini çekebilir
10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала