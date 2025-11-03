https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1100698108.html

Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede

Donbass ve Ukrayna topraklarında, Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerine, askeri hava üsleri atlyapısına ve Ukrayna ordusunun onarım üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1485 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 365 uçak tipi İHA’sını imha etti.

