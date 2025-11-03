https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1100698108.html
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Sputnik Türkiye
Donbass ve Ukrayna topraklarında, Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T12:43+0300
2025-11-03T12:43+0300
2025-11-03T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerine, askeri hava üsleri atlyapısına ve Ukrayna ordusunun onarım üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1485 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 365 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/italya-fransa-ve-belcika-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimina-karsi-imf-kieve-destegini-1100695563.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bd8c265f0f95a5ae6071762a50e51bc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Donbass ve Ukrayna topraklarında, Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerine, askeri hava üsleri atlyapısına ve Ukrayna ordusunun onarım üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1485 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 365 uçak tipi İHA’sını imha etti.