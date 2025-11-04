https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/yeni-arastirma-sonucu-hayir-kahvaltiyi-atlamak-zihninizi-koreltmez-1100732564.html
Yeni araştırma sonucu: Hayır, kahvaltıyı atlamak zihninizi köreltmez
Yeni araştırma sonucu: Hayır, kahvaltıyı atlamak zihninizi köreltmez
Sputnik Türkiye
Yıllardır ‘günün en önemli öğünü’ olarak anlatılan kahvaltı, yeni araştırmalara göre yetişkinler için sanıldığı kadar vazgeçilmez olmayabilir.
2025-11-04T17:39+0300
2025-11-04T17:39+0300
2025-11-04T17:39+0300
sağlik
kahvaltı
zihin
beyin
sağlık
araştırma
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100732410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_471dcea16578cd2106116015ea08be06.jpg
Paris Lodron Üniversitesi’nden Christoph Bamberg ile Auckland Üniversitesi’nden David Moreau liderliğinde yapılan bir analiz, kahvaltı yapmayan yetişkinlerin bilişsel performansında neredeyse hiçbir fark bulunmadığını ortaya koydu.3 bin 400 kişi incelendiPsikolojik Bulletin dergisinde yayımlanan çalışma, 63 araştırmadan ve toplam 3 bin 400 katılımcıdan elde edilen verileri analiz etti. Hafıza, dikkat ve problem çözme gibi bilişsel işlevler üzerinde yapılan testlerde, kahvaltı yapan ve yapmayan kişiler arasında fark istatistiksel olarak ‘önemsiz’ düzeyde kaldı, teknik olarak sadece 0.02 standart birim.Beyin yakıt değiştiriyorBamberg, beynin yakıt konusunda esnek bir sistemle çalıştığını vurguluyor. Normalde glikozla (şekerle) çalışan beyin, 12-16 saatlik açlıktan sonra yağdan üretilen ketonlara geçiyor.Bu esneklik aslında evrimsel bir miras. Eski insanlar uzun süre yemek bulamadığında bile uyanık ve dikkatli kalmak zorundaydı. Dolayısıyla insan beyni, açken de net düşünecek biçimde gelişti.Araştırmacılar, ‘sağlıklı yetişkinler için kahvaltı yapmamanın zihinsel netlik üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını’ söylerken, yaşlı bireyler ve kronik hastalar için daha fazla veri gerektiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/serpme-kahvalti-kaldiriliyor-mu-israfin-onune-gecmek-adina-uygulama-degisecek-kisi-dayatmasi-sona-1098556465.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100732410_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c56b53e7d81bc7fdc383460cfb0df715.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahvaltı, sağlık, kahvaltı şart mı, kahvaltı yapmamak halsiz hissettirir mi, kahvaltı önemli mi, araştırma, sonuçlar, sağlık, sağlık haberleri, kahvaltı haberleri
kahvaltı, sağlık, kahvaltı şart mı, kahvaltı yapmamak halsiz hissettirir mi, kahvaltı önemli mi, araştırma, sonuçlar, sağlık, sağlık haberleri, kahvaltı haberleri
Yeni araştırma sonucu: Hayır, kahvaltıyı atlamak zihninizi köreltmez
Yıllardır ‘günün en önemli öğünü’ olarak anlatılan kahvaltı, yeni araştırmalara göre yetişkinler için sanıldığı kadar vazgeçilmez olmayabilir.
Paris Lodron Üniversitesi’nden Christoph Bamberg ile Auckland Üniversitesi’nden David Moreau liderliğinde yapılan bir analiz, kahvaltı yapmayan yetişkinlerin bilişsel performansında neredeyse hiçbir fark bulunmadığını ortaya koydu.
Psikolojik Bulletin dergisinde yayımlanan çalışma, 63 araştırmadan ve toplam 3 bin 400 katılımcıdan elde edilen verileri analiz etti. Hafıza, dikkat ve problem çözme gibi bilişsel işlevler üzerinde yapılan testlerde, kahvaltı yapan ve yapmayan kişiler arasında fark istatistiksel olarak ‘önemsiz’ düzeyde kaldı, teknik olarak sadece 0.02 standart birim.
Araştırmacılara göre, bu farkın anlamı yok denecek kadar küçük. Hatta bazı durumlarda aç kalan grupların biraz daha iyi performans gösterdiği bile gözlendi, ancak bu da tamamen rastlantısal bir fark olarak değerlendirildi..
Bamberg, beynin yakıt konusunda esnek bir sistemle çalıştığını vurguluyor. Normalde glikozla (şekerle) çalışan beyin, 12-16 saatlik açlıktan sonra yağdan üretilen ketonlara geçiyor.
Araştırmacılar bu süreci, ‘benzinle çalışan bir aracın elektrik moduna geçmesi’
gibi tanımlıyor. Beyin, sadece enerji kaynağını değiştiriyor ama işlevini sürdürmeye devam ediyor.
Bu esneklik aslında evrimsel bir miras. Eski insanlar uzun süre yemek bulamadığında bile uyanık ve dikkatli kalmak zorundaydı. Dolayısıyla insan beyni, açken de net düşünecek biçimde gelişti.
Bilim insanları, bu bulguların sadece yetişkinler için geçerli olduğunu vurguluyor. Çocukların beyinleri hala gelişim sürecinde olduğu için sabah enerjisine daha fazla ihtiyaç duyuyor.
Araştırmacılar, ‘sağlıklı yetişkinler için kahvaltı yapmamanın zihinsel netlik üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını’ söylerken, yaşlı bireyler ve kronik hastalar için daha fazla veri gerektiğini belirtiyor.