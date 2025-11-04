https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/yeni-arastirma-sonucu-hayir-kahvaltiyi-atlamak-zihninizi-koreltmez-1100732564.html

Yeni araştırma sonucu: Hayır, kahvaltıyı atlamak zihninizi köreltmez

Yeni araştırma sonucu: Hayır, kahvaltıyı atlamak zihninizi köreltmez

Sputnik Türkiye

Yıllardır ‘günün en önemli öğünü’ olarak anlatılan kahvaltı, yeni araştırmalara göre yetişkinler için sanıldığı kadar vazgeçilmez olmayabilir.

2025-11-04T17:39+0300

2025-11-04T17:39+0300

2025-11-04T17:39+0300

sağlik

kahvaltı

zihin

beyin

sağlık

araştırma

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100732410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_471dcea16578cd2106116015ea08be06.jpg

Paris Lodron Üniversitesi’nden Christoph Bamberg ile Auckland Üniversitesi’nden David Moreau liderliğinde yapılan bir analiz, kahvaltı yapmayan yetişkinlerin bilişsel performansında neredeyse hiçbir fark bulunmadığını ortaya koydu.3 bin 400 kişi incelendiPsikolojik Bulletin dergisinde yayımlanan çalışma, 63 araştırmadan ve toplam 3 bin 400 katılımcıdan elde edilen verileri analiz etti. Hafıza, dikkat ve problem çözme gibi bilişsel işlevler üzerinde yapılan testlerde, kahvaltı yapan ve yapmayan kişiler arasında fark istatistiksel olarak ‘önemsiz’ düzeyde kaldı, teknik olarak sadece 0.02 standart birim.Beyin yakıt değiştiriyorBamberg, beynin yakıt konusunda esnek bir sistemle çalıştığını vurguluyor. Normalde glikozla (şekerle) çalışan beyin, 12-16 saatlik açlıktan sonra yağdan üretilen ketonlara geçiyor.Bu esneklik aslında evrimsel bir miras. Eski insanlar uzun süre yemek bulamadığında bile uyanık ve dikkatli kalmak zorundaydı. Dolayısıyla insan beyni, açken de net düşünecek biçimde gelişti.Araştırmacılar, ‘sağlıklı yetişkinler için kahvaltı yapmamanın zihinsel netlik üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını’ söylerken, yaşlı bireyler ve kronik hastalar için daha fazla veri gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/serpme-kahvalti-kaldiriliyor-mu-israfin-onune-gecmek-adina-uygulama-degisecek-kisi-dayatmasi-sona-1098556465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahvaltı, sağlık, kahvaltı şart mı, kahvaltı yapmamak halsiz hissettirir mi, kahvaltı önemli mi, araştırma, sonuçlar, sağlık, sağlık haberleri, kahvaltı haberleri