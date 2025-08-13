https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/serpme-kahvalti-kaldiriliyor-mu-israfin-onune-gecmek-adina-uygulama-degisecek-kisi-dayatmasi-sona-1098556465.html

Serpme kahvaltı kaldırılıyor mu? İsrafın önüne geçmek adına uygulama değişecek, kişi dayatması sona erecek

Serpme kahvaltı kaldırılıyor mu? İsrafın önüne geçmek adına uygulama değişecek, kişi dayatması sona erecek

Gıda israfının önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Serpme kahvaltıda kişi sayısı dayatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Açık büfe yerine de alakartın... 13.08.2025

Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın raporuna göre, meyve-sebzelerin üçte biri sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. En fazla kaybın yaşandığı alanlar restoran ve oteller. İşte bu raporlar Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'nu adım atmaya itti.Serpme kahvaltı uygulamasıİsrafa karşı yoğunlaşılan alanlar, serpme kahvaltı ve açık büfe. Kişi sayısına göre kahvaltı söyleme zorunluluğunun önüne geçilmesi talep ediliyor.Serpme kahvaltısı uygulamasında genel olarak 2 kişilik serpme kahvaltısı olarak sunulan kahvaltıya 3. veya 4. kişi dahil olduğunda, ekstra yiyecek ve ekstra ücret geliyor. Bu da sofranın daha da kalabalıklaşmasını sağlarken, yenilemeyecek yiyeceklerin masada kalmasına sebep olabiliyor.Çözüm olarak ise serpme yerine tek tek ürünlerin belirlendiği seçme kahvaltının yaygınlaşması hedefleniyor.Açık büfe yerine çözüm ne?Bir diğer israf konusu ise otellerdeki açık büfe stantları. Açık büfe yerine ise alakartın yaygınlaştırılması planlanıyor.Hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.'Yüzde 50'si çöpe gidiyor'NTV'ye konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini ifade etti.Serpme kahvaltısı uygulaması ne zaman başladı? Tarihi ne zamana dayanıyor?Türkiye'de serpme kahvaltı denilen, içeriğinde tatlıdan tuzluya, çeşit çeşit yumurtadan, sucuk ve salamlı seçeneklere kadar geniş bir sunuma sahip olan uygulamanın ne zaman başladığına dair net bir tarih yok. Ancak özellikle turistik bölgelerde 1980'lerden sonra yaygınlaşmaya başladığını söylemek mümkün.Kökeninde geleneksel köy kahvaltısı kültürü olduğunu söylemek mümkün; yani misafire çeşit çeşit peynir, zeytin, reçel, yumurta, bal, kaymak, hamur işleri gibi ürünleri tek tek değil de topluca ve aynı anda sunuluyor.Sonrasında ise uygulama turizm bölgelerinde daha da yaygınlaşarak ve zengin bir sunum ile cazip hale gelerek günümüze kadar yaygınlık gösterdi ve çeşitlendi.

