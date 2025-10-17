https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yargida-esek-gibi-bakacaksin-tartismasi-son-karari-yargitay-ceza-genel-kurulu-verecek-1100262595.html

Yargıda, 'eşek gibi bakacaksın' tartışması: Son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek

Yargıda, 'eşek gibi bakacaksın' tartışması: Son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek

Bir hasta yakınının babasına bakmayan doktora söylediği 'eşek gibi bakacaksın' sözü yargıyı ikiye böldü. Yerel mahkeme 'hakaret' dedi ceza verdi Yargıtay ise...

Sivas'ta doktora 'eşek gibi bakacaksın' diyen hasta yakınıyla ilgili dosyada yerel mahkeme 'hakaret' diyerek ceza verdi. Yargıtay ise sözün Türk Dil Kurumu'nun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "kaba, düşüncesiz" anlamına geldiğini belirterek kararı bozdu. Dosya son karar için Yargıtay Ceza Kurulu'na gönderildi. Doktor bakmadı iddiasıYargıyı ikiye bölen olay 2019 yılında Sivas'ta yaşandı. Nazım K., babasını muayene ettirmek için götürdüğü hastanede muayene sırası beklerken başka hastaların sıra beklemeden doktor odasına alındığı iddiasıyla görevli hemşireyle tartışmaya başladı. Sabah'ın haberine göre bu sırada Uzman Doktor M.E., hasta seçme hakkının bulunduğunu ve getirdiği hastaya bakmayacağını söylemesi üzerine Nazım K., "Eşek gibi bakacaksın, bakma da göreyim" ifadelerini kullandı.Yerel mahkeme 'hakaret' dedi ceza kestiYaşananların ardından doktor, Nazım K.'dan şikâyetçi oldu. Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sözleri hakaret kabul ederek sanığa "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Yargıtay kararı bozdu, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 26 Şubat 2025 tarihli kararında, sanığın sözlerinin nezaket dışı ve kaba olduğunu, ancak doktorun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek düzeyde bulunmadığını belirterek mahkûmiyet kararını bozdu. Yargıtay'ın kararında "eşek gibi" sözcüğüyle ilgili olarak Türk Dil Kurumu'nun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "kaba, düşüncesiz" şeklinde açıklamaya yer verildiği belirtildi. Son karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 14 Mayıs 2025 tarihli yeni kararında itirazı oy çokluğuyla reddetti. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği kararın ardından "eşek gibi" sözünün hakaret olup olmadığı kesinlik kazanacak.

