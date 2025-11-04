Vatikan’dan tarihi karar: Meryem, dünyanın kurtarıcısı değildir
© Fotoğraf : SothebysMücevher ve inci süslemeli, gümüş işlemeli, kluazone Kazanlı Meryem Ana ikonası. Dmirti Lukitich Smirnov’un eseri/Moskova/1899-1908.
© Fotoğraf : Sothebys
Abone ol
Vatikan, Katolik dünyasında yüzyıllardır süren “Meryem ortak kurtarıcı mı?” tartışmasına son verdi. Papa Leo’nun onayladığı yeni karara göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem artık “co-redeemer (ortak kurtarıcı)” olarak anılamayacak. Metinde “İsa tek kurtarıcıdır” vurgusu yapıldı ve teolojik dengeye zarar verebileceği belirtildi.
Vatikan, Katolik inancında yüzyıllardır süren bir tartışmaya nokta koydu.
Papa Leo’nun onayladığı yeni doktrinel karara göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem, artık “dünyanın kurtarıcısı” ya da “ortak kurtarıcı (co-redeemer)” olarak adlandırılamayacak.
Papa Leo’nun onayladığı yeni doktrinel karara göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem, artık “dünyanın kurtarıcısı” ya da “ortak kurtarıcı (co-redeemer)” olarak adlandırılamayacak.
Karar, Vatikan’ın İnanç Doktrini Dairesi tarafından yayımlanan resmi metinle duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bu unvan, Hristiyan inancının temel hakikatleri arasında dengesizlik ve kafa karışıklığı yaratabilir.”
'İsa tek kurtarıcıdır' vurgusu
Yeni doktrinde, insanlığın kurtuluşunun yalnızca İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ve ölümüyle mümkün olduğu vurgulandı.
Metinde, Meryem’in “kurtuluşun kapılarını açan aracı” olarak önemli bir ruhani rol oynadığı kabul edilse de, “İsa’yla aynı düzeyde bir kurtarıcı olarak görülmesi inanç dengesini bozar” denildi.
Metinde, Meryem’in “kurtuluşun kapılarını açan aracı” olarak önemli bir ruhani rol oynadığı kabul edilse de, “İsa’yla aynı düzeyde bir kurtarıcı olarak görülmesi inanç dengesini bozar” denildi.
Bu ifadelerle birlikte, Katolik dünyasında uzun yıllardır süren “Meryem’in kurtarıcı sıfatı” tartışması resmen kapatılmış oldu.
Üç Papa arasındaki görüş ayrılığı sona erdi
“Meryem ortak kurtarıcı mı?” tartışması, son yarım yüzyıldır Vatikan içinde ciddi görüş ayrılıklarına neden oluyordu.
Papa II. Jean Paul, 1990’ların ortalarına kadar bu unvanı desteklemiş, ancak itirazlar üzerine geri adım atmıştı.
Papa Benedict XVI, bu görüşe karşı çıkmıştı.
Papa Francis ise 2019’da yaptığı açıklamada, “Meryem oğlundan hiçbir pay almak istemedi. Bu düşünce saçmalıktır” sözleriyle konuyu sert biçimde reddetmişti.
Yeni kararla birlikte Vatikan, nihayet bu tartışmaya doktrinel bir son nokta koymuş oldu.
Meryem’in rolü: 'İradenin sembolü, kurtarıcı değil'
Vatikan metni, Meryem’in Tanrı ile insanlık arasındaki aracılık görevini sürdürdüğünü vurguluyor.
Ancak bu aracılığın “kurtuluş sürecine iradesiyle katkı sağlayan bir figür” düzeyinde olduğu belirtiliyor.
Ancak bu aracılığın “kurtuluş sürecine iradesiyle katkı sağlayan bir figür” düzeyinde olduğu belirtiliyor.
Metinde İncil’deki şu söz hatırlatılıyor:
“Söylediğin gibi olsun.”
Bu cümle, Meryem’in insan iradesiyle Tanrı’nın planına evet demesini temsil ederken, kurtarıcı sıfatının yalnızca İsa Mesih’e ait olduğu açıkça ifade ediliyor.