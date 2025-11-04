https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/vatikandan-tarihi-karar-meryem-dunyanin-kurtaricisi-degildir-1100725548.html

Vatikan’dan tarihi karar: Meryem, dünyanın kurtarıcısı değildir

Vatikan’dan tarihi karar: Meryem, dünyanın kurtarıcısı değildir

Sputnik Türkiye

Vatikan, Katolik dünyasında yüzyıllardır süren “Meryem ortak kurtarıcı mı?” tartışmasına son verdi. Papa Leo’nun onayladığı yeni karara göre, Hz. İsa’nın... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T14:30+0300

2025-11-04T14:30+0300

2025-11-04T14:30+0300

vatikan

papa francis

haberler

dünya

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101583/35/1015833563_0:319:1053:911_1920x0_80_0_0_f70f3d2f4b39c64810831fed0f0e2305.jpg

Vatikan, Katolik inancında yüzyıllardır süren bir tartışmaya nokta koydu.Papa Leo’nun onayladığı yeni doktrinel karara göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem, artık “dünyanın kurtarıcısı” ya da “ortak kurtarıcı (co-redeemer)” olarak adlandırılamayacak.Karar, Vatikan’ın İnanç Doktrini Dairesi tarafından yayımlanan resmi metinle duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Bu unvan, Hristiyan inancının temel hakikatleri arasında dengesizlik ve kafa karışıklığı yaratabilir.”'İsa tek kurtarıcıdır' vurgusuYeni doktrinde, insanlığın kurtuluşunun yalnızca İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ve ölümüyle mümkün olduğu vurgulandı.Metinde, Meryem’in “kurtuluşun kapılarını açan aracı” olarak önemli bir ruhani rol oynadığı kabul edilse de, “İsa’yla aynı düzeyde bir kurtarıcı olarak görülmesi inanç dengesini bozar” denildi.Bu ifadelerle birlikte, Katolik dünyasında uzun yıllardır süren “Meryem’in kurtarıcı sıfatı” tartışması resmen kapatılmış oldu.Üç Papa arasındaki görüş ayrılığı sona erdi“Meryem ortak kurtarıcı mı?” tartışması, son yarım yüzyıldır Vatikan içinde ciddi görüş ayrılıklarına neden oluyordu.Yeni kararla birlikte Vatikan, nihayet bu tartışmaya doktrinel bir son nokta koymuş oldu.Meryem’in rolü: 'İradenin sembolü, kurtarıcı değil'Vatikan metni, Meryem’in Tanrı ile insanlık arasındaki aracılık görevini sürdürdüğünü vurguluyor.Ancak bu aracılığın “kurtuluş sürecine iradesiyle katkı sağlayan bir figür” düzeyinde olduğu belirtiliyor.Metinde İncil’deki şu söz hatırlatılıyor:Bu cümle, Meryem’in insan iradesiyle Tanrı’nın planına evet demesini temsil ederken, kurtarıcı sıfatının yalnızca İsa Mesih’e ait olduğu açıkça ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/100-milyon-dolarlik-soygunun-ardindan-ortaya-cikti-louvre-muzesinin-guvenlik-sifresi-louvreymus-1100724815.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vatikan, papa francis, haberler, yılsonu2025