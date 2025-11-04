https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/trumpin-ikinci-doneminde-ilk-buyuk-sinav-abdde-kritik-secimler-1100733964.html
Trump'ın ikinci döneminde ilk büyük sınav: ABD'de kritik seçimler
Trump'ın ikinci döneminde ilk büyük sınav: ABD'de kritik seçimler
ABD’nin dört eyaletinde seçmenler sandık başında. ABD medyasında seçimler için kullanılan ifade ise aynı: Trump döneminin ilk ara sınavı. Seçimlerle ilgili son detaylar...
Trump'ın ikinci döneminde ilk büyük sınav: ABD'de kritik seçimler
ABD’nin dört eyaletinde seçmenler sandık başında. ABD medyasında seçimler için kullanılan ifade ise aynı: Trump döneminin ilk ara sınavı. Seçim gününde gündeme gelenler Trump'ın 'komünist' çıkışı ve yüksek katılım oldu.
New York, Virginia, New Jersey ve California'da yapılan seçimlerde valilik, belediye başkanlığı ve seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi gibi önemli konular oylanıyor.
Virginia'da Cumhuriyetçi Winsome Earle-Sears, Demokrat Abigail Spanberger’la yarışıyor. New Jersey’de Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli ile Demokrat Mikie Sherrill karşı karşıya. Sherrill, kazanması halinde eyaletin ilk kadın Demokrat valisi olacak.
Katılım yüksek, gözler sonuçlarda
New York Seçim Kurulu Başkanı Fred Umane, "Rekor düzeyde erken oy kullanımı gördük. Bugün de yüksek bir katılım bekliyoruz" dedi. Kentte 735 binden fazla seçmen erken oy kullandı. Sandıkların eyaletlere göre yerel saatle akşam 7 ile 11 arasında kapanması bekleniyor.
Bu seçimler yalnızca yerel yöneticileri değil, Trump yönetiminin siyasi gücünü ve Demokratların yeni stratejisini de şekillendirebilir. ABD medyasında seçimler için sıkça kullanılan ifade ise aynı: “Trump döneminin ilk ara sınavı.”
Mamdani ve Trump’ın ‘komünist’ çıkışı
New York’ta ise dikkatler belediye başkanlığı seçiminde. Demokrat Zohran Mamdani, bağımsız aday ve eski vali Andrew Cuomo ile Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçen yarış, Demokrat Parti’nin geleceği açısından önemli görülüyor.
Zohran Mamdani, Suriye kökenli eşi Rama Duwaji ile oy kullandı.
Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde ‘kısacağını’ belirten Trump ise dün yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir.
Uzun süren hükümet krizi gölgesinde
Seçimler, Kongre’nin kapalı olmasının 35’inci gününe girdiği bir dönemde yapılıyor. Bu çıkmaz, ABD tarihinde en uzun süreli hükümet kapanması rekorunu egale etmiş durumda. Demokratlar, kapanmayı sonlandırmak için sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını tartışıyor, ancak partide görüş birliği sağlanmış değil.