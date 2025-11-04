https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/trumpin-ikinci-doneminde-ilk-buyuk-sinav-abdde-kritik-secimler-1100733964.html

Trump'ın ikinci döneminde ilk büyük sınav: ABD'de kritik seçimler

Trump’ın ikinci döneminde ilk büyük sınav: ABD’de kritik seçimler

ABD’nin dört eyaletinde seçmenler sandık başında. ABD medyasında seçimler için kullanılan ifade ise aynı: Trump döneminin ilk ara sınavı. Seçimlerle ilgili son detaylar...

New York, Virginia, New Jersey ve California'da yapılan seçimlerde valilik, belediye başkanlığı ve seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi gibi önemli konular oylanıyor. Katılım yüksek, gözler sonuçlardaNew York Seçim Kurulu Başkanı Fred Umane, "Rekor düzeyde erken oy kullanımı gördük. Bugün de yüksek bir katılım bekliyoruz" dedi. Kentte 735 binden fazla seçmen erken oy kullandı. Sandıkların eyaletlere göre yerel saatle akşam 7 ile 11 arasında kapanması bekleniyor.Mamdani ve Trump’ın ‘komünist’ çıkışıNew York’ta ise dikkatler belediye başkanlığı seçiminde. Demokrat Zohran Mamdani, bağımsız aday ve eski vali Andrew Cuomo ile Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçen yarış, Demokrat Parti’nin geleceği açısından önemli görülüyor.Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde ‘kısacağını’ belirten Trump ise dün yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Uzun süren hükümet krizi gölgesindeSeçimler, Kongre’nin kapalı olmasının 35’inci gününe girdiği bir dönemde yapılıyor. Bu çıkmaz, ABD tarihinde en uzun süreli hükümet kapanması rekorunu egale etmiş durumda. Demokratlar, kapanmayı sonlandırmak için sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını tartışıyor, ancak partide görüş birliği sağlanmış değil.

