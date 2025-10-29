https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/new-yorkta-secim-haftasi-bu-secim-neden-tum-abd-icin-onemli-anketler-ne-diyor--1100587514.html
New York’ta kritik seçim: Neden tüm ABD için önemli, anketler ne diyor?
New York’ta kritik seçim: Neden tüm ABD için önemli, anketler ne diyor?
Sputnik Türkiye
New York City, önümüzdeki salı günü yeni belediye başkanını seçecek. Yarış, Müslüman aday Zohran Mamdani, bağımsız aday eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçiyor. Detaylar haberde...
2025-10-29T14:44+0300
2025-10-29T14:44+0300
2025-10-29T14:44+0300
dünya
abd
new york
seçimler
belediye
haberler
abd anayasası
zohran mamdani
mamdani
andrew cuomo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100584370_0:224:2338:1539_1920x0_80_0_0_4e4345bbb1de17b22b4a556cebb10862.jpg
Amerikan basınına göre Mamdani’nin 'Demokratik sosyalist' olarak tanımlanan kimliği partinin merkez kanadında çekince yaratıyor. Cuomo ise bu kesimin desteğini almak için ılımlı Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak bir taban kurmaya çalışıyor. Mamdani, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve bağımsız senatör Bernie Sanders gibi isimlerin açık desteğini aldı. Ancak İsrail politikalarına yönelik eleştirileri ve sosyalizm yanlısı söylemleri, bazı seçmenlerin mesafeli yaklaşmasına neden oldu. Mamdani önde ama fark sınırlı Suffolk Üniversitesi’nin 23-26 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Mamdani, yüzde 44 destekle önde giderken, Cuomo’nun desteği yüzde 34, Sliwa’nınki ise yüzde 11 seviyesinde.Victory Insights’ın araştırmasında ise Mamdani’nin oranı yüzde 47, Cuomo’nunki yüzde 29, Sliwa’nınki ise yüzde 16. Fox News ve Quinnipiac Üniversitesi’nin anketleri de benzer sonuçlar verdi. ABD geneli için neden önemli? New York City, ABD’nin ekonomik, kültürel ve politik olarak en görünür şehri. Burada seçilen belediye başkanı, ulusal medyada sürekli gündemde oluyor. Dolayısıyla bu koltuk, bir yerel yönetim pozisyonundan öte 'ulusal düzeyde siyasi güç kazanmanın ilk basamağı' sayılıyor. Michael Bloomberg ve Rudy Giuliani, belediye başkanlıkları döneminde ulusal figürlere dönüştü. Aynı zamanda New York'un, uzun süredir Demokrat Parti’de olması nedeniyle seçimler, parti içindeki farklı kanatlar arasındaki güç mücadelesini yansıtıyor. Mamdani’nin kazanması bazı uzmanlara göre Demokrat Parti’nin 'sola kaydığını' gösterecek. Tersine, daha 'merkez çizgide' bir aday kazanırsa, parti yönetimi için ‘ılımlı siyasete dönüş’ sinyali olacak. Bu durumun, 2028 başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti’nin hangi yönde evrileceği konusunda ipuçları verebileceği düşünülüyor. Zohran Mamdani kimdir? ‘New York’ta Müslüman olmak’ Kampanyası boyunca, Müslüman kimliği ve karşılaştığını söylediği İslamofobi üzerine sık sık konuştu. Mamdani, geçmişte yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti: Mamdani ayrıca, 'giderek kutuplaşan Amerikan siyasetinde bile İslamofobinin iki tarafın ortak noktalarından biri haline geldiğini' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/new-york-times-meydaninda-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1-kisi-gozaltina-alindi-1098467966.html
new york
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100584370_0:5:2338:1759_1920x0_80_0_0_75665f66d64ef90f2515f130a4709ae9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
new york, seçimler, momdani, polls, cuomo, sliwa, neden önemli?, haberler, son dakika, analiz, mamdani haberleri, abd, new york seçimleri
new york, seçimler, momdani, polls, cuomo, sliwa, neden önemli?, haberler, son dakika, analiz, mamdani haberleri, abd, new york seçimleri
New York’ta kritik seçim: Neden tüm ABD için önemli, anketler ne diyor?
New York, önümüzdeki salı günü yeni belediye başkanını seçecek. Yarış, 'Müslüman aday' kimliğiyle öne çıkan Zohran Mamdani, bağımsız aday eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçiyor. Seçimler, 2028 başkanlık seçimleri açısından da önemli görülüyor.
Amerikan basınına göre Mamdani’nin 'Demokratik sosyalist' olarak tanımlanan kimliği partinin merkez kanadında çekince yaratıyor.
Cuomo ise bu kesimin desteğini almak için ılımlı Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak bir taban kurmaya çalışıyor.
Mamdani, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve bağımsız senatör Bernie Sanders gibi isimlerin açık desteğini aldı. Ancak İsrail politikalarına yönelik eleştirileri ve sosyalizm yanlısı söylemleri, bazı seçmenlerin mesafeli yaklaşmasına neden oldu.
Mamdani önde ama fark sınırlı
Suffolk Üniversitesi’nin 23-26 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Mamdani, yüzde 44 destekle önde giderken, Cuomo’nun desteği yüzde 34, Sliwa’nınki ise yüzde 11 seviyesinde.
Victory Insights’ın araştırmasında ise Mamdani’nin oranı yüzde 47, Cuomo’nunki yüzde 29, Sliwa’nınki ise yüzde 16. Fox News ve Quinnipiac Üniversitesi’nin anketleri de benzer sonuçlar verdi.
ABD geneli için neden önemli?
New York City, ABD’nin ekonomik, kültürel ve politik olarak en görünür şehri. Burada seçilen belediye başkanı, ulusal medyada sürekli gündemde oluyor.
Dolayısıyla bu koltuk, bir yerel yönetim pozisyonundan öte 'ulusal düzeyde siyasi güç kazanmanın ilk basamağı' sayılıyor. Michael Bloomberg ve Rudy Giuliani, belediye başkanlıkları döneminde ulusal figürlere dönüştü.
Aynı zamanda New York'un, uzun süredir Demokrat Parti’de olması nedeniyle seçimler, parti içindeki farklı kanatlar arasındaki güç mücadelesini yansıtıyor.
Mamdani’nin kazanması bazı uzmanlara göre Demokrat Parti’nin 'sola kaydığını' gösterecek. Tersine, daha 'merkez çizgide' bir aday kazanırsa, parti yönetimi için ‘ılımlı siyasete dönüş’ sinyali olacak.
Bu durumun, 2028 başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti’nin hangi yönde evrileceği konusunda ipuçları verebileceği düşünülüyor.
Zohran Mamdani, Uganda doğumlu Güney Asyalı bir Müslüman
göçmen. İngilizce’nin yanı sıra Hintçe ve Urduca da konuşabiliyor. 7 yaşında ailesiyle birlikte New York’a taşındı.
Annesi Mira Nair
, Hindistan’ın Rourkela kentinde doğan, Bhubaneswar’da büyüyen Pencaplı bir Hindu ve uluslararası alanda tanınmış bir film yönetmeni.
Babası Mahmud Mamdani
ise Hindistan’ın Bombay kentinde doğmuş, büyümesinin büyük kısmını Uganda’da geçirmiş bir Guceratlı Müslüman. Columbia Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapıyor.
Her iki ebeveyni de Harvard Üniversitesi mezunu.
Mamdani, Brooklyn’de yaşayan Suriyeli sanatçı Rama Duwaji
ile evli. İkili, Hinge adlı bir tanışma uygulamasında tanıştı.
1991’de Uganda’da doğan Mamdani, 2018 yılında vatandaşlığa kabul edilerek
ABD vatandaşı oldu.
Bu nedenle, ABD Anayasası’nın 2nci Maddesi’ne göre ABD başkanlığına aday olma hakkı
bulunmuyor.
‘New York’ta Müslüman olmak’
Kampanyası boyunca, Müslüman kimliği ve karşılaştığını söylediği İslamofobi üzerine sık sık konuştu.
Mamdani, geçmişte yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:
New York’ta Müslüman olmak, onur kırıcı muameleyi beklemektir. Ama bu bizi diğerlerinden ayırmaz. Pek çok New Yorklu bunu yaşıyor. Farkı yaratan, bu onursuzluğu kabullenme ya da kabullenmeme halidir.
Mamdani ayrıca, 'giderek kutuplaşan Amerikan siyasetinde bile İslamofobinin iki tarafın ortak noktalarından biri haline geldiğini' söyledi.