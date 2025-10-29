https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/new-yorkta-secim-haftasi-bu-secim-neden-tum-abd-icin-onemli-anketler-ne-diyor--1100587514.html

New York’ta kritik seçim: Neden tüm ABD için önemli, anketler ne diyor?

New York City, önümüzdeki salı günü yeni belediye başkanını seçecek. Yarış, Müslüman aday Zohran Mamdani, bağımsız aday eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçiyor. Detaylar haberde...

Amerikan basınına göre Mamdani’nin 'Demokratik sosyalist' olarak tanımlanan kimliği partinin merkez kanadında çekince yaratıyor. Cuomo ise bu kesimin desteğini almak için ılımlı Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak bir taban kurmaya çalışıyor. Mamdani, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve bağımsız senatör Bernie Sanders gibi isimlerin açık desteğini aldı. Ancak İsrail politikalarına yönelik eleştirileri ve sosyalizm yanlısı söylemleri, bazı seçmenlerin mesafeli yaklaşmasına neden oldu. Mamdani önde ama fark sınırlı Suffolk Üniversitesi’nin 23-26 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Mamdani, yüzde 44 destekle önde giderken, Cuomo’nun desteği yüzde 34, Sliwa’nınki ise yüzde 11 seviyesinde.Victory Insights’ın araştırmasında ise Mamdani’nin oranı yüzde 47, Cuomo’nunki yüzde 29, Sliwa’nınki ise yüzde 16. Fox News ve Quinnipiac Üniversitesi’nin anketleri de benzer sonuçlar verdi. ABD geneli için neden önemli? New York City, ABD’nin ekonomik, kültürel ve politik olarak en görünür şehri. Burada seçilen belediye başkanı, ulusal medyada sürekli gündemde oluyor. Dolayısıyla bu koltuk, bir yerel yönetim pozisyonundan öte 'ulusal düzeyde siyasi güç kazanmanın ilk basamağı' sayılıyor. Michael Bloomberg ve Rudy Giuliani, belediye başkanlıkları döneminde ulusal figürlere dönüştü. Aynı zamanda New York'un, uzun süredir Demokrat Parti’de olması nedeniyle seçimler, parti içindeki farklı kanatlar arasındaki güç mücadelesini yansıtıyor. Mamdani’nin kazanması bazı uzmanlara göre Demokrat Parti’nin 'sola kaydığını' gösterecek. Tersine, daha 'merkez çizgide' bir aday kazanırsa, parti yönetimi için ‘ılımlı siyasete dönüş’ sinyali olacak. Bu durumun, 2028 başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti’nin hangi yönde evrileceği konusunda ipuçları verebileceği düşünülüyor. Zohran Mamdani kimdir? ‘New York’ta Müslüman olmak’ Kampanyası boyunca, Müslüman kimliği ve karşılaştığını söylediği İslamofobi üzerine sık sık konuştu. Mamdani, geçmişte yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti: Mamdani ayrıca, 'giderek kutuplaşan Amerikan siyasetinde bile İslamofobinin iki tarafın ortak noktalarından biri haline geldiğini' söyledi.

