Rekabet Kurulu'ndan ünlü şirkete 3 milyar 154 milyon lira ceza
21.10.2025
Rekabet Kurumu, Şişecam ve iştiraki Çevre Sistemleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.İncelemede, işlenmemiş cam alımlarını sınırlama ve taahhüt maddelerini etkisiz kılacak uygulamalar nedeniyle Rekabet Kanunu ihlali tespit edildi. Buna göre, Şişecam ve Çevre Sistemleri ekonomik bütünlüğüne 3.15 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Ayrıca, Çevre Sistemleri ve Karacalar’ın cam kırığı fiyatlarını belirleyerek rekabeti kısıtlama ve hassas bilgi paylaşımı yaptıkları belirlendi. Kurul, Çevre Sistemleri’ne ceza verilmemesine, Karacalar’a ise 1.95 milyon TL idari para cezası verilmesine hükmetti.Şişecam, cezanın yüzde 25 erken ödeme indirimiyle 2.37 milyar TL olarak ödenmesini değerlendirecek ve yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
Rekabet Kurumu, Şişecam ve iştiraki Çevre Sistemleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
İncelemede, işlenmemiş cam alımlarını sınırlama ve taahhüt maddelerini etkisiz kılacak uygulamalar nedeniyle Rekabet Kanunu ihlali tespit edildi. Buna göre, Şişecam ve Çevre Sistemleri ekonomik bütünlüğüne 3.15 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca, Çevre Sistemleri ve Karacalar’ın cam kırığı fiyatlarını belirleyerek rekabeti kısıtlama ve hassas bilgi paylaşımı yaptıkları belirlendi. Kurul, Çevre Sistemleri’ne ceza verilmemesine, Karacalar’a ise 1.95 milyon TL idari para cezası verilmesine hükmetti.
Şişecam, cezanın yüzde 25 erken ödeme indirimiyle 2.37 milyar TL olarak ödenmesini değerlendirecek ve yasal haklarını kullanacağını açıkladı.