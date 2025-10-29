https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/acun-ilicali-acikladi-survivor-2026nin-bir-yarismacisi-daha-belli-oldu--1100582677.html

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu

Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan yeni ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, üçüncü yarışmacısın Dilan Çıtak olduğunu sosyal medyasından paylaştı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Survivor 2026 yarışmasının üçüncü yarışmacısı şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in kızı olan Çıtak'ın yarışmaya katıldığını ise Acun Ilıcalı sosyal medyasından açıkladı. Acun Ilıcalı duyurduBayhan ve Keremcem'in ardından Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim de şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu. Ilıcalı, "Sevgili Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi. Çıtak daha önce bir hostesle uçakta kavga ettiği görüntülerle çok konuşulmuş, kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunun üzerine araba sürdüğü ana ait görüntülerle de gündem olmuştu.

