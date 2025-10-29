https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/acun-ilicali-acikladi-survivor-2026nin-bir-yarismacisi-daha-belli-oldu--1100582677.html
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan yeni ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, üçüncü yarışmacısın Dilan Çıtak olduğunu sosyal medyasından paylaştı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T13:09+0300
2025-10-29T13:09+0300
2025-10-29T13:09+0300
yaşam
acun ilıcalı
dilan çıtak
i̇brahim tatlıses
survivor
bayhan gürhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098181830_0:265:1080:873_1920x0_80_0_0_75893d05a7769c108476ac4d114c19b9.jpg
Survivor 2026 yarışmasının üçüncü yarışmacısı şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in kızı olan Çıtak'ın yarışmaya katıldığını ise Acun Ilıcalı sosyal medyasından açıkladı. Acun Ilıcalı duyurduBayhan ve Keremcem'in ardından Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim de şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu. Ilıcalı, "Sevgili Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi. Çıtak daha önce bir hostesle uçakta kavga ettiği görüntülerle çok konuşulmuş, kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunun üzerine araba sürdüğü ana ait görüntülerle de gündem olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bodrumda-polisin-uzerine-arac-surmustu-ibrahim-tatlises-dilan-citak-sessizligini-bozdu-1098209171.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098181830_0:164:1080:974_1920x0_80_0_0_3b6c12181fcab272d36dccd938f30127.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilan çıtak, survivor dilan çıtak
dilan çıtak, survivor dilan çıtak
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu
Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan yeni ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, üçüncü yarışmacısın Dilan Çıtak olduğunu sosyal medyasından paylaştı.
Survivor 2026 yarışmasının üçüncü yarışmacısı şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in kızı olan Çıtak'ın yarışmaya katıldığını ise Acun Ilıcalı sosyal medyasından açıkladı.
Bayhan ve Keremcem'in ardından Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim de şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu. Ilıcalı, "Sevgili Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi.
Çıtak daha önce bir hostesle uçakta kavga ettiği görüntülerle çok konuşulmuş, kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunun üzerine araba sürdüğü ana ait görüntülerle de gündem olmuştu.