Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul için yağış uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca ülke genelinde hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti:“Hafta sonuna kadar sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak.”Uzman, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde genellikle yağışsız bir hava beklendiğini, batı bölgelerde ise gök gürültülü sağanakların etkili olacağını bildirdi.Yağışlar Batı'dan geliyorMeteorolojiye göre yarın (çarşamba) itibarıyla Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlar etkili olacak.Çelik, “Hafta sonu sadece Trakya’nın batı kesimlerinde çok bulutlu hava ve yer yer kısa süreli sağanaklar bekleniyor" diye konuştu.Bu durum, yurdun büyük bölümünde ılık ve parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı anlamına geliyor.Ankara’da yağış perşembe günü başlayacakMeteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, Ankara için yarın yağış beklenmediğini, ancak perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi. Ankara'da en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’da aralıklı sağanaklar görülecekİstanbul’da ise yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak yağışlar bekleniyor.Çelik, hava sıcaklığının 19 ila 20 derece civarında olacağını belirterek, yağışların kısa süreli olacağını söyledi:“İstanbul’da hafta boyunca sıcaklık değişmeyecek, ancak gök gürültülü sağanaklar etkisini aralıklarla sürdürecek.”İzmir parçalı bulutlu, yağış yokİzmir için ise nispeten daha sakin bir hava tahmini yapıldı. Kentte önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu, sıcaklıkların ise 23 ila 24 derece bandında seyredeceğini ifade etti.

2025

