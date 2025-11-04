https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sener-usumezsoydan-sindirgi-depremleri-ile-ilgili-aciklama-ayni-sekilde-bir-6lik-deprem-olabilir-1100708978.html
Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı depremleri ile İlgili açıklama: 'Aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir'
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'da devam eden deprem hareketliliği ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliği yorumlayan Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini kaydetti. "Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru" diyen Üşümezsoy 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki depremlerin güney yönlü olmasına dikkat çekti. Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde yeni bir deprem uyarısında bulundu:
Sındırgı’daki depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremlerin 'artçı mı yoksa öncü mü?' olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve bölgede 6 büyüklüğünde yeni bir depremin olabileceğini söyledi.
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'da devam eden deprem hareketliliği ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliği yorumlayan Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini kaydetti.
"Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru" diyen Üşümezsoy 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki depremlerin güney yönlü olmasına dikkat çekti.
Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde yeni bir deprem uyarısında bulundu:
"Balıkesir'deki depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Bu beni düşündürüyor. ‘Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi?’ diye düşünüyorum. Yaşanan ilk deprem sonrasında artçılar hep aynı bölgedeydi. Ama şimdi merkezin güneyine doğru bir kümelenme yaşanıyor. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir."