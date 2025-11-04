Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı depremleri ile İlgili açıklama: 'Aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir'

"Balıkesir'deki depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Bu beni düşündürüyor. ‘Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi?’ diye düşünüyorum. Yaşanan ilk deprem sonrasında artçılar hep aynı bölgedeydi. Ama şimdi merkezin güneyine doğru bir kümelenme yaşanıyor. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir."