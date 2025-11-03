https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/afad-duyurdu-sindirgida-bir-deprem-daha-1100708177.html
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4. 91 kilometre olarak... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
23:30 03.11.2025 (güncellendi: 23:34 03.11.2025)
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4. 91 kilometre olarak belirlendi.