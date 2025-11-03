Türkiye
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4. 91 kilometre olarak...
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4. 91 kilometre olarak belirlendi.
