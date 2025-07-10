Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama: 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'

"Teşhis ve Aşı Üretim Kapasitemiz Güçlüdür Türkiye’de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir."