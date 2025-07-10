https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bakanliktan-sap-hastaligi-hakkinda-aciklama-binlerce-ekip-81-ilde-sahada-1097777891.html
Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama: 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'
Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama: 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin haberlere yönelik basın açıklamasında bulundu. Bakanlık, yanıltıcı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:13+0300
2025-07-10T13:13+0300
2025-07-10T13:13+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
şap salgını
hayvan
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Temmuz günü yaptığı açıklamada yeni bir şap serotipi olan SAT1’in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığını ifade etmişti. İlgili açıklamada, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığını, bu arada yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:'10.000’e yakın veteriner hekimimiz sahadadır'
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tarım ve orman bakanlığı, şap salgını, hayvan
tarım ve orman bakanlığı, şap salgını, hayvan
Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama: 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin haberlere yönelik basın açıklamasında bulundu. Bakanlık, yanıltıcı, eksik ve çarpıtılmış haberlerin bulunduğunu ifade ederek konu ile ilgili detayları X hesabı üzerinden aktardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Temmuz günü yaptığı açıklamada yeni bir şap serotipi olan SAT1’in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığını ifade etmişti. İlgili açıklamada, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığını, bu arada yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Teşhis ve Aşı Üretim Kapasitemiz Güçlüdür Türkiye’de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir."
'10.000’e yakın veteriner hekimimiz sahadadır'
"Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10.000 veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir. Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir. Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderper tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir."