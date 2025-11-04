https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sanayi-bakani-kacir-bir-yil-icinde-celik-kubbe-icin-47-arac-teslim-edildi-1100716051.html
Sanayi Bakanı Kacır: Bir yıl içinde Çelik kubbe için 47 araç teslim edildi
Sanayi Bakanı Kacır: Bir yıl içinde Çelik kubbe için 47 araç teslim edildi
Sputnik Türkiye
Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sundu. Bakan Kacır savunma sanayi şirketlerinin 180 ülkeye... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T11:25+0300
2025-11-04T11:25+0300
2025-11-04T11:25+0300
türki̇ye
savunma
savunma sanayi
mehmet fatih kacır
çelik
tbmm
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
altay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100717333_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68cf74d8f02165b95607ffb2e2ff2f8f.jpg
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. TBMM Başkanlığı’nın bütçesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri gerçekleşti. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır bakanlığının bütçe sunumunda özellikle Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki savunma sanayi adımlarını anlattı.Bakan Kacır komisyondan şu bilgileri paylaştı:“Savunma sanayinden yürütülen proje sayısı 62’den bin 400’ün üzerine çıktı. Savunma sanayi firmalarımızın yıllık satışı 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. 100 bine yakın çalışanıyla 3 bin 500 savunma sanayi şirketlerimiz son bir yılda 180 ülkeye 8,4 milyar ihracat gerçekleştirdi.”‘Savunma sanayi ürünleri teslim edildi’Sanayi Bakanı Kacır’ın sunumunda son bir yıl içerisinde savunma sanayi şirketleri tarafından üretilen ve teslim edilen ürünler hakkında da şu bilgiler yer aldı:“Son bir yıl içinde, Altay tankımız TSK envanterine girdi. 47 araçlık ilk çelik kubbe unsurlarının teslimatı yapıldı. Çelik kubbenin en üst katmanı olan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ürünlerinin atış faaliyetleri başarıyla icra edildi. MİLGEM’in sekizinci gemisi TCG İçel, denizaltımız TCG Muratreis denizle buluştu. TEI tarafından geliştirilen yerli üretim motorla uçan Bayraktar TB-3 kara kuvvetleri envanterine girdi. SANCAR silahlı insansız deniz aracı atış testlerini başarıyla tamamladı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bahceli-komisyonun-imraliya-gitmesi-sureci--guclendirir-1100716427.html
türki̇ye
çelik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100717333_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_10c00ce89a56d615421a0190476e0a1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
savunma, savunma sanayi, mehmet fatih kacır, çelik, tbmm, türk silahlı kuvvetleri (tsk), altay
savunma, savunma sanayi, mehmet fatih kacır, çelik, tbmm, türk silahlı kuvvetleri (tsk), altay
Sanayi Bakanı Kacır: Bir yıl içinde Çelik kubbe için 47 araç teslim edildi
Özel
Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sundu. Bakan Kacır savunma sanayi şirketlerinin 180 ülkeye ihracat yaptığını açıklayarak, savunma sanayindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. TBMM Başkanlığı’nın bütçesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri gerçekleşti. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır bakanlığının bütçe sunumunda özellikle Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki savunma sanayi adımlarını anlattı.
Bakan Kacır komisyondan şu bilgileri paylaştı:
“Savunma sanayinden yürütülen proje sayısı 62’den bin 400’ün üzerine çıktı. Savunma sanayi firmalarımızın yıllık satışı 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. 100 bine yakın çalışanıyla 3 bin 500 savunma sanayi şirketlerimiz son bir yılda 180 ülkeye 8,4 milyar ihracat gerçekleştirdi.”
‘Savunma sanayi ürünleri teslim edildi’
Sanayi Bakanı Kacır’ın sunumunda son bir yıl içerisinde savunma sanayi şirketleri tarafından üretilen ve teslim edilen ürünler hakkında da şu bilgiler yer aldı:
“Son bir yıl içinde, Altay tankımız TSK envanterine girdi. 47 araçlık ilk çelik kubbe unsurlarının teslimatı yapıldı. Çelik kubbenin en üst katmanı olan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ürünlerinin atış faaliyetleri başarıyla icra edildi. MİLGEM’in sekizinci gemisi TCG İçel, denizaltımız TCG Muratreis denizle buluştu. TEI tarafından geliştirilen yerli üretim motorla uçan Bayraktar TB-3 kara kuvvetleri envanterine girdi. SANCAR silahlı insansız deniz aracı atış testlerini başarıyla tamamladı.”