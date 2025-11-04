https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/rusya-basbakani-mistustin-pekinde-baskan-si-ile-gorustu-1100711874.html

Rusya Başbakanı Miştustin, Pekin'de Başkan Şi ile görüştü

İki günlük resmi ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Başbakanı Miştustin, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüştü. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i ağırladı. İki heyet arasında yapılan görüşme sırasında, Çin lideri Şi, Rus yetkilileri bugün Rusya'da kutlanan Birlik Günü vesilesiyle tebrik etti.Mişustin ve Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesinin ardından ortak bildiri yayınlandı. Önemli noktalar:Daha önce Hangzhou'da Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelen Miştustin, görüşmenin ardından iki taraflı birkaç belgenin imzalandığı törene katıldı.Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mişustin'in Çin'de gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanıldı ve ticaret, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve kültürel bağların genişletilmesine öncelik verildi.

2025

