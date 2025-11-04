Rusya Başbakanı Miştustin, Pekin'de Başkan Şi ile görüştü
İki günlük resmi ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Başbakanı Miştustin, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i ağırladı.
İki heyet arasında yapılan görüşme sırasında, Çin lideri Şi, Rus yetkilileri bugün Rusya'da kutlanan Birlik Günü vesilesiyle tebrik etti.
Mişustin ve Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesinin ardından ortak bildiri yayınlandı. Önemli noktalar:
Rusya ve Çin, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve dış tehditlere uygun şekilde yanıt vermeye devam edecekler.
İki ülke, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının revizyonuna ve tarihinin tahrif edilmesine karşı ortak mücadele vermeye hazır.
Moskova ve Pekin, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine sağlam bir şekilde destek verecekler.
Rusya ve Çin hükümetleri, iki ülke arasındaki hava ulaşımının genişletilmesinden yanalar.
Rusya, “tek Çin” ilkesine bağlılığını teyit ediyor ve Tayvan'ı bu ilkenin ayrılmaz bir parçası görüyor.
Çin, Moskova'nın güvenlik, istikrar ve egemenliği sağlama çabalarını destekliyor.
Ülkeler, karşılıklı ticaret yapısını iyileştirecek.
Moskova ve Çin, bilimsel ve teknik inovasyonlar ve ileri teknolojiler alanında işbirliğini derinleştirecekler.
Rusya ve Çin, uluslararası kuruluşlarda faaliyetlerinin siyasallaşmasına karşı koymak için işbirliğini sürdürecekler.
Ülkeler, BRICS ve ŞİÖ kapsamında işbirliğini güçlendirmeyi planlıyor.
Moskova ve Pekin, yapay zeka alanında işbirliği için bir Uzmanlar Konseyi kuracak. İki ülke, yapay zeka alanında işbirliği için bir dünya örgütü kurulması için birlikte çalışmaya hazır.
Rusya ve Çin, Arktik'te barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunacak, uzay faaliyetlerinin tüm alanlarında ilişkileri derinleştirecek, Ay istasyonu kurulması ve Ay araştırma misyonlarının koordinasyonu projelerini destekleyecekler.
Daha önce Hangzhou'da Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelen Miştustin, görüşmenin ardından iki taraflı birkaç belgenin imzalandığı törene katıldı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mişustin'in Çin'de gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanıldı ve ticaret, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve kültürel bağların genişletilmesine öncelik verildi.