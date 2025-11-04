https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/dmitriyevden-merze-umarim-diger-tavsiyelerimizi-de-dikkate-alir-1100709587.html

Dmitriyev'den Merz'e: 'Umarım diğer tavsiyelerimizi de dikkate alır'

Kirill Dmitriyev, Merz’in Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini söylemesini değerlendirerek, "Umarım diğer tavsiyelerimizi de dikkate alır"... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilmesi yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Merz’in nihayet Batı için göç sorunlarının doğurabileceği sonuçlara dair yapılan uyarılara kulak verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Merz, pazartesi günü yaptığı açıklamada, savaşın sona erdiğini belirterek Almanya’daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini, aksi hlde sınır dışı edilebileceklerini söylemişti.

