Romanya Hollanda'dan 18 adet F-16 aldı: 1 euro ödenecek
Romanya ve Hollanda, Bükreş'te 18 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağının 1 euro bedelle Romanya'ya devri için hükümetler arası bir sözleşme imzaladı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Romanya ile Hollanda, Bükreş’te 18 adet F-16 Fighting Falcon uçağının devrine ilişkin hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.
Romanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Feteşti’deki F-16 Pilot Eğitim Merkezi envanterinde bulunan bu uçaklar, bir euro karşılığında Romanya devletinin mülkiyetine geçecek”
Bakanlık ayrıca, Bükreş’in uçakların ve 100 milyon euro olarak değerlendirilen lojistik destek paketinin beyan edilen değeri üzerinden 21 milyon euro tutarında Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyeceğini bildirdi.
Anlaşma töreninde konuşan Romanya Savunma Bakanı Ionut Moșteanu, şöyle konuştu:
“F-16 savaş uçakları için kurulan pilot eğitim merkezi, Romanya’yı bu tür uçaklara sahip olan veya ileride edinecek tüm ülkeler için Avrupa’daki bir eğitim merkezine dönüştürdü”
Anlaşmaya göre Bükreş, NATO ülkeleri ve ortak devletlerden pilotlar için belirli sayıda eğitim kontenjanı sağlayacak. Uçakların yalnızca eğitim amaçlı kullanılacağı, herhangi bir muharebe görevinde yer almayacağı vurgulandı.
Romanya, ilk F-16 savaş uçaklarını 2016 yılında Portekiz’den teslim almıştı. Ülke halihazırda yaklaşık 50 adet bu tip savaş uçağı kullanıyor. F-16 Pilot Eğitim Merkezi, Kiev’e yönelik askeri yardım çerçevesinde Ukraynalı pilotların eğitimi amacıyla kurulmuştu.