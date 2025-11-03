Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
'ABD ilk nükleer denemesini planladı'
'ABD ilk nükleer denemesini planladı'
ABD medyası, Trump'ın istadiği 'nükleer denemelerin' ilkinin planlandığını yazdı. Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama gerçekleştirilmedi. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemelerin yeniden başlayacağını duyurmasının ardından, ABD ilk nükleer denemesini planladı. Newsweek’in haberinde, seyir uyarılarına uygun olarak hazırlanan bir haritaya atıfta bulunularak Washington’ın ilk nükleer denemesini planladığı belirtildi. Haberde ayrıca, denemenin silahsız bir kıtalararası balistik füze (ICBM) üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.ABD’nin ICBM ve nükleer bombardıman uçak filosundan sorumlu olan Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’nın ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.
23:34 03.11.2025 (güncellendi: 23:58 03.11.2025)
ABD medyası, Trump'ın istadiği 'nükleer denemelerin' ilkinin planlandığını yazdı. Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama gerçekleştirilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemelerin yeniden başlayacağını duyurmasının ardından, ABD ilk nükleer denemesini planladı.
Newsweek’in haberinde, seyir uyarılarına uygun olarak hazırlanan bir haritaya atıfta bulunularak Washington’ın ilk nükleer denemesini planladığı belirtildi. Haberde ayrıca, denemenin silahsız bir kıtalararası balistik füze (ICBM) üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
ABD’nin ICBM ve nükleer bombardıman uçak filosundan sorumlu olan Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’nın ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.
