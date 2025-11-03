https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/abd-ilk-nukleer-denemesini-planladi-1100708271.html
'ABD ilk nükleer denemesini planladı'
2025-11-03T23:34+0300
2025-11-03T23:34+0300
2025-11-03T23:58+0300
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemelerin yeniden başlayacağını duyurmasının ardından, ABD ilk nükleer denemesini planladı. Newsweek’in haberinde, seyir uyarılarına uygun olarak hazırlanan bir haritaya atıfta bulunularak Washington’ın ilk nükleer denemesini planladığı belirtildi. Haberde ayrıca, denemenin silahsız bir kıtalararası balistik füze (ICBM) üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.ABD’nin ICBM ve nükleer bombardıman uçak filosundan sorumlu olan Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’nın ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.
23:34 03.11.2025 (güncellendi: 23:58 03.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemelerin yeniden başlayacağını duyurmasının ardından, ABD ilk nükleer denemesini planladı.
Newsweek’in haberinde, seyir uyarılarına uygun olarak hazırlanan bir haritaya atıfta bulunularak Washington’ın ilk nükleer denemesini planladığı belirtildi. Haberde ayrıca, denemenin silahsız bir kıtalararası balistik füze (ICBM) üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
ABD’nin ICBM ve nükleer bombardıman uçak filosundan sorumlu olan Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’nın ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.