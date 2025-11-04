Türkiye
Roma'da çöken kulede enkaz altında kalan işçi 11 saat sonunda kurtarıldı
Roma’da çöken kulede enkaz altında kalan işçi 11 saat sonunda kurtarıldı
Roma’da çöken kulede enkaz altında kalan işçi 11 saat sonunda kurtarıldı
Roma'daki 'Torre dei Conti' kulesinde meydana gelen 2 çökme sonucu kule enkazında mahsur kalan bir işçi 11 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
İtalya'nın başkenti Roma'da, Orta Çağ'dan kalma 'Torre dei Conti' kulesinde dün meydana gelen iki ayrı çökme olayında enkaz altında kalan bir işçi, 11 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak çıkarıldı.66 yaşındaki işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kulenin dar bir bölümünden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, kurtarma sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Askanews ajansı, ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi bulmak için molozları elle kaldırmak zorunda kaldığını aktardı.Neler olmuştu?Kolezyum yakınlarında bulunan Orta Çağ’a ait Conti Kulesi’nin bir bölümü çökmüş, anıtın restorasyonunda çalışan üç işçinin yaralandığı açıklanmıştı. Daha sonra yapıda ikinci bir çökme meydana gelmiş, olay yeri yoğun bir inşaat tozu bulutu ile kaplanmıştı.Savcılık, olayla ilgili 'ihmal sonucu yaralama' şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kule, İtalya'nın AB toparlanma fonu kapsamında yürüttüğü restorasyon programı dahilindeydi ve 2026’da yeniden ziyarete açılması planlanıyordu.Carabinieri ve iş güvenliği birimleri, restorasyon süreci ve kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirmişti.
Roma'daki 'Torre dei Conti' kulesinde meydana gelen 2 çökme sonucu kule enkazında mahsur kalan bir işçi 11 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
İtalya'nın başkenti Roma'da, Orta Çağ'dan kalma 'Torre dei Conti' kulesinde dün meydana gelen iki ayrı çökme olayında enkaz altında kalan bir işçi, 11 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak çıkarıldı.
66 yaşındaki işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kulenin dar bir bölümünden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, kurtarma sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“İşçi enkazdan sağ çıkarıldı, şu anda ambulansta. Durumu temkinli şekilde değerlendiriliyor, hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz.”
Askanews ajansı, ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi bulmak için molozları elle kaldırmak zorunda kaldığını aktardı.

Neler olmuştu?

Kolezyum yakınlarında bulunan Orta Çağ’a ait Conti Kulesi’nin bir bölümü çökmüş, anıtın restorasyonunda çalışan üç işçinin yaralandığı açıklanmıştı. Daha sonra yapıda ikinci bir çökme meydana gelmiş, olay yeri yoğun bir inşaat tozu bulutu ile kaplanmıştı.
Savcılık, olayla ilgili 'ihmal sonucu yaralama' şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kule, İtalya'nın AB toparlanma fonu kapsamında yürüttüğü restorasyon programı dahilindeydi ve 2026’da yeniden ziyarete açılması planlanıyordu.Carabinieri ve iş güvenliği birimleri, restorasyon süreci ve kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirmişti.
