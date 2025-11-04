https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/romada-coken-kulede-enkaz-altinda-kalan-isci-11-saat-sonunda-kurtarildi-1100709315.html

Roma'da çöken kulede enkaz altında kalan işçi 11 saat sonunda kurtarıldı

04.11.2025

İtalya'nın başkenti Roma'da, Orta Çağ'dan kalma 'Torre dei Conti' kulesinde dün meydana gelen iki ayrı çökme olayında enkaz altında kalan bir işçi, 11 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak çıkarıldı.66 yaşındaki işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kulenin dar bir bölümünden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, kurtarma sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Askanews ajansı, ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi bulmak için molozları elle kaldırmak zorunda kaldığını aktardı.Neler olmuştu?Kolezyum yakınlarında bulunan Orta Çağ’a ait Conti Kulesi’nin bir bölümü çökmüş, anıtın restorasyonunda çalışan üç işçinin yaralandığı açıklanmıştı. Daha sonra yapıda ikinci bir çökme meydana gelmiş, olay yeri yoğun bir inşaat tozu bulutu ile kaplanmıştı.Savcılık, olayla ilgili 'ihmal sonucu yaralama' şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kule, İtalya'nın AB toparlanma fonu kapsamında yürüttüğü restorasyon programı dahilindeydi ve 2026’da yeniden ziyarete açılması planlanıyordu.Carabinieri ve iş güvenliği birimleri, restorasyon süreci ve kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirmişti.

