Roma’da tarihi facia: 13. yüzyıldan kalma kule restorasyon sırasında çöktü
Roma’da tarihi facia: 13. yüzyıldan kalma kule restorasyon sırasında çöktü
Roma'nın simgelerinden 13. yüzyıla ait Torre dei Conti kulesinin bir bölümü restorasyon sırasında çöktü. Dört işçi kurtarıldı, biri enkaz altında kaldı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100702414_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f159dc291eaf5649a24fb3fff1bf976f.jpg
Roma’da Colosseum ve Roma Forumu’nun hemen yakınında yer alan Torre dei Conti kulesi, pazartesi günü sabah saatlerinde restorasyon çalışmaları sırasında kısmen çöktü. 1238 yılında Papa III. Innocentius tarafından yaptırılan Ortaçağ kulesi, İtalya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma ve Dayanıklılık Planı kapsamında restore ediliyordu. Olay saat 11.30 civarında meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edildi.Kurtarma çalışmalarında ikinci çökme riski İtfaiye ekipleri üç işçiyi kule tepesinden merdiven araçlarıyla tahliye etti. Dördüncü işçi, yıkılan bölümün içinden çıkarıldı. Ancak bir kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir çökme riski nedeniyle ekiplerin kısa süreliğine bölgeden çekildiğini aktardı.Şehrin kalbinde kaos Olay yeri, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Fori Imperiali Caddesi üzerinde bulunuyor. Bölge tamamen trafiğe kapatıldı, çevredeki yapılar güvenlik amacıyla boşaltıldı. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Kültür Bakanı Alessandro Giuli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Bir işçi ağır yaralı Yetkililer, 64 yaşındaki bir işçinin başından ağır yaralandığını ve kritik durumda San Giovanni Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı. İki işçi hafif yaralarla kurtulurken, biri tedaviyi reddetti. Lazio Bölge Valisi Francesco Rocca, “Enkaz altındaki kişiyle temas sağlandı, şu anda hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.Savcılık, olayla ilgili 'ihmal sonucu yaralama' şüphesiyle soruşturma başlattı. Carabinieri ve iş güvenliği birimleri, restorasyon süreci ve kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi..
Roma’nın simgelerinden 13. yüzyıla ait Torre dei Conti kulesinin bir bölümü restorasyon sırasında çöktü. Dört işçi kurtarıldı, biri enkaz altında kaldı. Olay, kentin en turistik noktalarından birinde paniğe yol açtı.
Roma’da Colosseum ve Roma Forumu’nun hemen yakınında yer alan Torre dei Conti kulesi, pazartesi günü sabah saatlerinde restorasyon çalışmaları sırasında kısmen çöktü. 1238 yılında Papa III. Innocentius tarafından yaptırılan Ortaçağ kulesi, İtalya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma ve Dayanıklılık Planı kapsamında restore ediliyordu. Olay saat 11.30 civarında meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarında ikinci çökme riski
İtfaiye ekipleri üç işçiyi kule tepesinden merdiven araçlarıyla tahliye etti. Dördüncü işçi, yıkılan bölümün içinden çıkarıldı. Ancak bir kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir çökme riski nedeniyle ekiplerin kısa süreliğine bölgeden çekildiğini aktardı.
Olay yeri, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Fori Imperiali Caddesi
üzerinde bulunuyor. Bölge tamamen trafiğe kapatıldı, çevredeki yapılar güvenlik amacıyla boşaltıldı. Roma
Belediye Başkanı Roberto Gualtieri
ve Kültür Bakanı Alessandro Giuli
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yetkililer, 64 yaşındaki bir işçinin başından ağır yaralandığını
ve kritik durumda San Giovanni Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı. İki işçi hafif yaralarla kurtulurken, biri tedaviyi reddetti. Lazio
Bölge Valisi Francesco Rocca
, “Enkaz altındaki kişiyle temas sağlandı, şu anda hayati tehlikesi bulunmuyor
” dedi.
Savcılık, olayla ilgili 'ihmal sonucu yaralama' şüphesiyle soruşturma başlattı. Carabinieri ve iş güvenliği birimleri, restorasyon süreci ve kullanılan yapı malzemeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi..