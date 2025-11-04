Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/putin-rusyanin-birliginin-degeri-tartisilmaz-1100734846.html
Putin: Rusya'nın birliğinin değeri tartışılmaz
Putin: Rusya'nın birliğinin değeri tartışılmaz
Rus lider Putin, ülke birliğinin değerinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı.Rus ulusunun birliğini güçlendirmeye katkı sağlayanlara devlet ödüllerinin takdim töreninde konuşan Putin, ülke birliğinin değerinin tartışılmaz olduğuna vurgu yaptı.‘Rusya, karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık’Putin, ülkesinin yabancı ortaklarla karşılıklı faydaya dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu, “Rusya’yı güvenilir bir ortak olarak gören herkese minnettarız. Her zaman karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara, çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine ve kültürlerin karşılıklı zenginleşmesine açığız" sözleriyle ifade etti.'Ruslar bugün vatanlarının egemenliğini, onur ve haysiyetini hem barışçıl hem de askeri çabalarla savunuyor'Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus halkının bugün ülkenin egemenliğini barışçıl ve askeri emekle savunduğunu söyleyerek, “Geleneklerimizi koruyarak, barışçıl, yaratıcı ve aynı zamanda askeri çabayla anavatanımız Rusya’nın egemenliğini, onurunu ve itibarını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.Tören kapsamında, Rus ulusunun birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan isimlere devlet nişanları takdim edildi.
Putin: Rusya'nın birliğinin değeri tartışılmaz

04.11.2025
Rus lider Putin, ülke birliğinin değerinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı.
Rus ulusunun birliğini güçlendirmeye katkı sağlayanlara devlet ödüllerinin takdim töreninde konuşan Putin, ülke birliğinin değerinin tartışılmaz olduğuna vurgu yaptı.

"Sevgili dostlar, birliğimizin değeri tartışılmaz. Küresel zorluklar ve tehditler karşısında ortak sorunları çözmek için nasıl kenetleneceğimizi biliyoruz. Zaferlerin, başarıların ve kazanımların sevincini hep birlikte yaşayabiliriz.

‘Rusya, karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık’

Putin, ülkesinin yabancı ortaklarla karşılıklı faydaya dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu, “Rusya’yı güvenilir bir ortak olarak gören herkese minnettarız. Her zaman karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara, çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine ve kültürlerin karşılıklı zenginleşmesine açığız" sözleriyle ifade etti.

'Ruslar bugün vatanlarının egemenliğini, onur ve haysiyetini hem barışçıl hem de askeri çabalarla savunuyor'

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus halkının bugün ülkenin egemenliğini barışçıl ve askeri emekle savunduğunu söyleyerek, “Geleneklerimizi koruyarak, barışçıl, yaratıcı ve aynı zamanda askeri çabayla anavatanımız Rusya’nın egemenliğini, onurunu ve itibarını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Tören kapsamında, Rus ulusunun birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan isimlere devlet nişanları takdim edildi.
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor
30 Ekim
