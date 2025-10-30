https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/rusya-devlet-baskani-putin-istanbul-avrasyanin-is-ve-kultur-merkezleri-arasinda-yer-aliyor-1100619760.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor

30.10.2025

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu katılımcılarına bir selam gönderdi. Putin mesajında, forum çerçevesinde açıklanan girişimlerin hayata geçirileceğinden emin olduğunu ifade etti.Forum'un uzun zamandır hak edilmiş bir itibara sahip olduğunu, küresel ekonomiyle ilgili güncel konuları tartışmayı mümkün kıldığını ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunduğu belirten Putin, böyle bir ortak çalışmanın, Avrasya kıtasının özel rolü göz önüne alındığında önem büyük önem taşıdığını dile getirdi.'İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor'Mesajında, Rusya’nın Büyük Avrasya Ortaklığı girişiminin, tüm ülkelerin potansiyellerini karşılıklı fayda sağlayacak şekilde birleştirmeyi amaçladığını vurgulayan Putin, forumun ilk kez Avrasya’nın iş ve kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’da gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Avrasya'da, 'başlıca ekonomik büyüme merkezlerinin ve önemli ulaşım ile ticaret yollarının yoğunlaştığını' belirten Putin, geçen yıllar boyunca Forum'un hak edilmiş bir itibara kavuştuğunu ve birçok ülkeden politikacı, iş insanı, bilim insanı ve uzmanların düzenli gayri resmi toplantılarının, küresel ekonomiyle ilgili güncel konuları tartışmayı mümkün kıldığını ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.Forum katılımcılarının kolektif çalışmasının, çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme süreçlerinde önemli olduğunu ve kıtanın dünya meselelerindeki özel rolünü dikkate almak gerektiğini belirten Putin, şu cümleleri kaydetti:Putin, forum katılımcılarının tartışmalarının içerikli ve yapıcı olacağına ve ortaya konan öneri ile girişimlerin ülkeler ve halklar yararına pratikte uygulanacağına emin olduğunu ifade ederek başarı dileklerini iletti.XVIII Verona Avrasya Ekonomik Forumu bu yıl, Roscongress Fonu’nun da desteğiyle 30-31 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor.Forumun bu yılki teması 'Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji' konusunun önemine işaret eden Putin, forumda enerji, dijital ekonomi, yatırım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağına dikkati çekti.Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

