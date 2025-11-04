Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'tehlike çok' diyerek uyardı: '24 ilin binaları fay hattı üzerinde'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/prof-dr--okan-tuysuz-tehlike-cok-diyerek-uyardi-24-ilin-binalari-fay-hatti-uzerinde-1100714421.html
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor. AFAD, dün saat 15.35’te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul, İzmir ve Bursa’da da hissedildiğini açıkladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, “24 ilin binaları fay hattı üzerinde. Tehlike çok, umursayan yok” diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla yeniden gündemde. AFAD’ın açıklamasına göre, dün saat 15.35’te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Bölgedeki sarsıntıların ardından deprem fırtınası ifadesi yeniden gündeme geldi.
Deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar
Sındırgı ve çevresindeki hareketliliğin ardından deprem uzmanları, sosyal medyada ve televizyon programlarında uyarılarını artırdı. Türkiye genelinde çok sayıda aktif fay bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, riskli yapılaşma ve fay hatları üzerindeki yerleşimlere dikkat çekti.
'24 ilin binaları fay üstüne, tehlike çok'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı:
“17 Ağustos geliyor dedik, duymadılar. 12 Kasım geliyor diye başbakana kadar gittik, tınmadılar. 6 Şubat geliyor dedik, umursamadılar. 24 ilin binaları fay üstünde, bunun için yönetmelik hazırladık, rafta tozlandı. Yine uyarıyoruz, tehlike çok, umursayan yok.”
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edilmişti. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.