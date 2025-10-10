https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/peru-devlet-baskani-dina-boluarte-gorevden-alindi-1100079339.html

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte görevden alındı

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte görevden alındı

Sputnik Türkiye

Peru Kongresi, artan suç oranlarını durduramadığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Dina Boluarte’yi görevden aldı. Boluarte’nin yerine Meclis Başkanı José Jerí geçici olarak yemin ederken, ülkede güvenlik krizi derinleşiyor.

2025-10-10T10:23+0300

2025-10-10T10:23+0300

2025-10-10T10:23+0300

dünya

peru

dina boluarte

kongre

görevden alınma

pedro castillo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1c/1066291957_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49a4534957ccb9a68c8ee6b3c32ac940.jpg

Peru’da Kongre, Devlet Başkanı Dina Boluarte’yi artan suç dalgasına karşı başarısız olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Meclis oturumunda yapılan oylamada 130 milletvekilinden 124’ü, Boluarte’nin azledilmesi yönünde oy kullandı.Kongre üyeleri, Perulu liderin ülkede tırmanan organize suç ve şiddet olaylarını önleyemediğini savundu. Boluarte’nin savunmasını yapmak üzere oturuma katılmaması üzerine milletvekilleri, gece yarısından hemen sonra oybirliğiyle azil kararını aldı.Yerine Meclis Başkanı geçtiBoluarte’nin yerine, Meclis Başkanı 38 yaşındaki hukukçu José Jerí geçici devlet başkanı olarak yemin etti. Jerí, yaptığı konuşmada “ülkenin egemenliğini savunacağını” ve 2026’ya kadar olan dönemde seçim sonuçlarına saygı göstereceğini söyledi. Peru’da yeni seçimlerin Nisan 2026’da yapılması planlanıyor.Sekiz kez azil girişiminden kurtuldu, dokuzuncusunda görevden alındıDina Boluarte, 2022 yılında görevden alınan eski Başkan Pedro Castillo’nun yerine geçmişti. Castillo, kendi görev süresini korumak için Kongre’yi feshetmeye çalışınca tutuklanmış, Boluarte ise anayasal yoldan başkanlık koltuğuna oturmuştu.Göreve geldiği günden bu yana sekiz kez azil girişiminden kurtulan Boluarte, dokuzuncu oylamada görevini kaybetti.Artan suç oranlarını önleyememesi gerekçe olarak gösterildiÜlkede güvenlik krizinin derinleşmesi Boluarte yönetimine yönelik tepkiyi artırdı. Resmi verilere göre, Ocak–Ağustos arasında 6 binden fazla kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Aynı dönemde gasp ve haraç suçlarında yüzde 28 artış kaydedildi. Peru'nun başkenti Lima’daki bir konserde yaşanan silahlı saldırı, ülkede infiali artırarak Boluarte’ye yönelik baskıyı hızlandırdı.Boluarte geçtiğimiz günlerde, suça karşı mücadelede göçmenleri hedef alarak, “Bu suç yıllardır birikiyor ve yasa dışı göçmenlikle daha da güçlendi. Sınırlarımızı kontrolsüz açarak suçluları içeri aldık” demişti.Oybirliğiyle görevden alınan ilk Peru başkanı olduBoluarte’yi savunan Başbakan Eduardo Arana, Perşembe günü Parlamento’da yaptığı konuşmada, azil talebine gerekçe olarak gösterilen suç oranlarının “devletin bütün yapısal sorunlarından kaynaklandığını” söyledi. Ancak milletvekillerini ikna etmeye yetmedi ve oturumun sonunda Boluarte, oybirliğiyle görevden alınan ilk Peru başkanı oldu.Dina Boluarte kimdir?Dina Boluarte, 31 Mayıs 1962’de Peru’nun Apurímac bölgesinde doğdu. Uzun yıllar kamu sektöründe çalışan Boluarte, 2021’de Peru Libre partisinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak seçildi. Aralık 2022’de dönemin Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasının ardından ülkenin ilk kadın başkanı oldu. Görev süresi boyunca protestolar, yolsuzluk iddiaları ve güvenlik krizleriyle karşı karşıya kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/peruda-z-kusagi-ayakta-boluarte-hukumetine-karsi-ofke-buyuyor-1099761349.html

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, dina boluarte, peruda görevden alma, peru kongresi, jose jerí, latin amerika, siyasi kriz, güvenlik krizi, suç oranları, latin amerika siyaseti, dina boluarte kimdir,