Pakistan, Afganistan’ın İHA iddialarını yalanladı

Pakistan, Afganistan’ın, ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pakistan topraklarından havalanarak Afganistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Pakistan, Afganistan'ın, Pakistan toprakları üzerinden havalanan ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Afganistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik açıklamasını yalanladı.Geo News'un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, söz konusu iddiayı 'asılsız' olarak niteledi.Chaudhry, İslamabad ile Washington arasında, ABD'nin Pakistan üzerinden Afganistan'a saldırısını mümkün kılan bir anlaşmanın bulunmadığına işaret ederek "Barış istiyoruz ve müzakere etmeyi tercih ediyoruz. Görüşmeler başarısız olursa başka yolları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava sahalarının ABD'ye ait İHA'lar tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini savunmuştu.

