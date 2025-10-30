https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pakistan-ve-afganistan-ateskes-icin-anlasti-gorusmeler-istanbulda-yapilacak-1100632295.html

Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak

Pakistan ve Afganistan yönetimleri, sınır hattında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların, ateşkesin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı için anlaşmaya vardı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği, mülteci geçişleri ve ticaret yollarının güvenliği gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin, Türkiye’nin arabuluculuğunda 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

