https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pakistan-ve-afganistan-ateskes-icin-anlasti-gorusmeler-istanbulda-yapilacak-1100632295.html
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak
Sputnik Türkiye
Pakistan ve Afganistan yönetimleri, sınır hattında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların, ateşkesin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T22:43+0300
2025-10-30T22:43+0300
2025-10-30T23:15+0300
dünya
asya & pasifik
türkiye
pakistan
afganistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623261_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_792d87cef07312de0fb8c866d5cb73d8.jpg
Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı için anlaşmaya vardı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği, mülteci geçişleri ve ticaret yollarının güvenliği gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin, Türkiye’nin arabuluculuğunda 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/pakistan-ve-afganistan-istanbulda-baris-gorusmelerine-yeniden-basladi-1100623555.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623261_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_4fcca719d5827fcba622747844b62ce6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, türkiye, pakistan, afganistan
asya & pasifik, türkiye, pakistan, afganistan
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak
22:43 30.10.2025 (güncellendi: 23:15 30.10.2025)
Pakistan ve Afganistan yönetimleri, sınır hattında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların, ateşkesin uygulama esaslarını görüşmek üzere 6 Kasım’da İstanbul’da bir araya geleceği bildirildi.
Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı için anlaşmaya vardı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği, mülteci geçişleri ve ticaret yollarının güvenliği gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
Görüşmelerin, Türkiye’nin arabuluculuğunda 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacağı belirtildi.