SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak
Pakistan ve Afganistan yönetimleri, sınır hattında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların, ateşkesin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
asya & pasifik, türkiye, pakistan, afganistan
asya & pasifik, türkiye, pakistan, afganistan

Pakistan ve Afganistan ateşkes için anlaştı: Görüşmeler İstanbul’da yapılacak

22:43 30.10.2025 (güncellendi: 23:15 30.10.2025)
Pakistan ve Afganistan yönetimleri, sınır hattında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların, ateşkesin uygulama esaslarını görüşmek üzere 6 Kasım’da İstanbul’da bir araya geleceği bildirildi.
Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı için anlaşmaya vardı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği, mülteci geçişleri ve ticaret yollarının güvenliği gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
Görüşmelerin, Türkiye’nin arabuluculuğunda 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
