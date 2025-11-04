Türkiye
Osimhen anlattı: İstanbul'a vardım ve hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim
Osimhen anlattı: İstanbul'a vardım ve hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim
Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, UEFA'ya röportaj vererek , Şampiyonlar Ligi hedeflerini, Galatasaray'a olan "mutluk" sevgisini ve karakterini
Sarı kırmızılı kulübün golcü yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajında hayatına ve Galatasaray'a karşı duygularını içtenlikle anlattı. "Çok fakir bir geçmişten geliyorum. 7 kardeşin en küçüğüyüm" diyen Osimhen Lagos'taki hayatına dair şu ifadeleri kullandı:
Osimhen anlattı: İstanbul'a vardım ve hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim

07:04 04.11.2025
Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, UEFA'ya röportaj vererek , Şampiyonlar Ligi hedeflerini, Galatasaray'a olan "mutlak" sevgisini ve karakterini şekillendiren Lagos'taki yetişme tarzını detaylarıyla anlattı.
Sarı kırmızılı kulübün golcü yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajında hayatına ve Galatasaray'a karşı duygularını içtenlikle anlattı. "Çok fakir bir geçmişten geliyorum. 7 kardeşin en küçüğüyüm" diyen Osimhen Lagos'taki hayatına dair şu ifadeleri kullandı:
"Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti. Şöhret olmadan, hayatta önemli biri olmadan önce çocukluğum gerçekten zordu çünkü küçük bir çocukken kendi başıma yaşamaya, kardeşlerime de o dönemde para toplama konusunda yardımcı olmaya ve eşi vefat ettikten sonra babamıza hep birlikte destek olmaya çalışmam gerekiyordu."

'Olusosun bana çok şey kattı'

"Olusosun beni bugün olduğum kişi haline getirdi ve bana çok şey kattığını söyleyemesem de, hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi. Yani benim için gerçekten muhteşem bir yer; bu yüzden Nijerya'ya her gittiğimde minnettarlığımı göstermek, gençlere buradan sağ çıkabildiysem, sizin de çıkabileceğinize inandığımı göstermek için oraya giderim."

"Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim"

"İstanbul'a vardım ve hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı. Birçoğu uçuşları falan takip ediyordu. Sanırım sabahın ikisi veya üçüydü. Birçoğu baba, birçoğu koca, birçoğu eş. Aileleriyle birlikte evde dinlenip uyumaları gerekiyordu ama dışarıda tek başlarınaydılar. Ondan sonra, her ter döktüğünüzde, her koştuğunuzda rozeti hak ettiğinizden emin olmak için içinizde o ateş olacak. Bu kulübü gerçekten çok seviyorum ve onlarla her şeyin üstesinden gelmeye hazırım: iyi, kötü ve çirkin - ama umarım kötüden çok iyi olur!"
"Türkiye’de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı."
"Futbolda ise ilham kaynağım Didier Drogba oldu. Onu izledim, oyunumu onun tarzına benzetmeye çalıştım. Nasıl oynadığına, futbol dışında hayatını nasıl yaşadığına baktım. Bu adamın bana kattıkları için gerçekten minnettarım. Bugün kimsem, başarılarımın bir kısmını ona borçluyum. Onun oyun tarzını, sahadaki duruşunu, onu döneminin en çok aranan forvetlerinden biri yapan özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Bu yüzden, hayatımda abim, futbolda ise Drogba benim kahramanım."
