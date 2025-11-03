https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/uefa-sampiyonlar-liginde-dorduncu-hafta-heyecani-yarin-basliyor-1100698780.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T13:23+0300
2025-11-03T13:23+0300
2025-11-03T13:23+0300
spor
atletico madrid
ajax
uefa şampiyonlar ligi
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099393440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05fe3b2b4e8e164fb89ea0a57da6b8ff.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:Yarın (4 Kasım Salı):5 Kasım Çarşamba:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/besiktas-fenerbahce-maci-sonrasi-tedesco-jhon-durana-25-dakika-elinden-gelenin-en-iyisini-yap-dedim-1100690770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099393440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_888163cba17a6d274361b60cff6c86fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atletico madrid, ajax, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray
atletico madrid, ajax, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)