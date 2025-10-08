https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/everestte-kar-firtinasi-panigi-900e-yakin-dagci-gunler-suren-operasyonla-kurtarildi-1100018126.html

Everest’te kar fırtınası paniği: 900'e yakın dağcı günler süren operasyonla kurtarıldı

Çin’in Tibet bölgesinde kar fırtınası nedeniyle Everest’te mahsur kalan 900’e yakın dağcı güvenli bölgelere tahliye edildi. Bazı dağcılarda hipotermi belirtileri görüldü, kurtarma ekipleri yiyecek, ilaç ve oksijen sağladı.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nda hafta sonu yaşanan şiddetli kar fırtınası, yüzlerce dağcı ve yerel rehberi dağın yüksek kesimlerinde mahsur bıraktı. Çin devlet medyasına göre, zorlu hava koşullarının ardından yürütülen kapsamlı kurtarma operasyonuyla yaklaşık 900 kişi salı günü itibarıyla güvenli alanlara ulaştırıldı. Pazartesi günü dağcılardan birinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Yetkililer, kurtarılanlar arasında 580 dağcı, 300’den fazla rehber, yak çobanı ve destek personelinin bulunduğunu açıkladı. Fırtınanın etkili olduğu 4 bin 900 metre rakımdaki kamp alanlarında kalan bazı dağcıların hipotermi belirtileri gösterdiği, yaklaşık 12 kişinin tıbbi yardım ekiplerince oksijen, ilaç ve ısıtma desteğiyle tahliye edildiği bildirildi.Bölge geçici olarak ziyarete kapatıldıBölgeye cumartesi gecesi ulaşan kar fırtınası, dağcıların kaldığı kamp alanlarının yollarını kapatarak ulaşımı tamamen durdurdu. Arama kurtarma ekiplerinin pazartesi öğle saatlerine kadar 350 kişiyi, ertesi gün ise kalan tüm grupları aşağı indirmeyi başardığı aktarıldı.Olay, Çin’de 1 Ekim Ulusal Günü kapsamında kutlanan haftalık tatil dönemi sırasında meydana geldi. Ülke genelinde milyonlarca kişinin seyahate çıktığı bu dönemde Everest çevresindeki turistik alanlar yoğun ziyaretçi akınına uğramıştı.Yetkililer, kurtarma çalışmaları süresince Everest’in Çin tarafındaki doğal park alanının geçici olarak kapatıldığını, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden açılacağını belirtti.Dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 850 metrelik Everest Dağı, Çin ile Nepal sınırında yer alıyor ve her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı kendine çekiyor.

