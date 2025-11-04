https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/motokuryelerin-yuzde-95-indirimli-yetki-belgesi-alabilmesi-icin-taninan-sure-15-kasimda-dolacak-17-1100726499.html

Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak: 17 bin lira olacak

Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak: 17 bin lira olacak

04.11.2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." ifadesini kullandı.Motokuryelerin yetki belgesi için son tarihUraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Mayıs'ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ve motokuryelere ilişkin düzenlemeye gidildiğini anımsattı.Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu aktaran Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara belge ücretinde yüzde 95 indirim sağladıklarını hatırlattı.15 in liradan 17 bin liraya yükselecekUraloğlu, motokuryelere ilişkin belge indirimi için son günlere girildiğine işaret ederek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak sağladıklarını aktaran Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacakların, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5 indirimden faydalanmaya devam edebileceğini bildirdi.

