Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor, üç bölgede yağış etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor, üç bölgede yağış etkili olacak
04.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Kasım Salı günü hava tahminlerine göre sıcaklıklar, yağış alan yerlerde düşüyor. Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.4 derece düşüyorYağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Kasım Salı günü hava tahminlerine göre sıcaklıklar, yağış alan yerlerde düşüyor. Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa:
22°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale:
21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul:
20°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli:
19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar:
20°C – Parçalı bulutlu
Denizli:
24°C – Parçalı bulutlu
İzmir:
25°C – Parçalı bulutlu
Manisa:
25°C – Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana:
30°C – Parçalı bulutlu
Antalya:
26°C – Parçalı bulutlu
Hatay:
28°C – Parçalı bulutlu
Isparta:
23°C – Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara:
20°C – Parçalı bulutlu
Çankırı:
16°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir:
20°C – Parçalı bulutlu
Konya:
21°C – Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu:
21°C – Parçalı bulutlu
Düzce:
22°C – Parçalı bulutlu
Sinop:
22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak:
20°C – Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya:
18°C – Parçalı bulutlu
Rize:
20°C – Parçalı bulutlu
Samsun:
21°C – Parçalı bulutlu
Trabzon:
19°C – Parçalı bulutlu
Erzurum:
15°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars:
13°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya:
18°C – Parçalı ve az bulutlu
Van:
15°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır:
25°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep:
26°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin:
25°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt:
24°C – Parçalı ve az bulutlu