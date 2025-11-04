https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-4-derece-dusuyor-uc-bolgede-yagis-etkili-olacak-1100710183.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor, üç bölgede yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Kasım Salı günü hava tahminlerine göre sıcaklıklar, yağış alan yerlerde düşüyor. Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.4 derece düşüyorYağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu.

