MEB son durumu açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
İstanbul'da milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü okulların depreme dayanıklı olup olmadığı sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları yanıt verdi. 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürütüldüğü belirtilirken, İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu vurguladı. 23 Nisan'daki deprem sonrası denetimler başlatıldıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan'da Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.Depremin ardından öğrenciler ve velilerin bildirdiği aksaklıklar üzerine, acil çıkış sistemleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.Hasar bildirilen iki okulda, İstanbul Valiliği teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.Kaç okulda inceleme yapıldı?İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar 1510 okul binası incelendi, 1432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi.
2025
