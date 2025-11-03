Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/istanbulda-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1100702188.html
Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi:
Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi:
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T15:45+0300
2025-11-03T15:52+0300
son depremler
i̇stanbul
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu belirtilirken büyüklüğü ise 4.9 olarak açıklandı. Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, deprem
i̇stanbul, deprem

Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi:

15:45 03.11.2025 (güncellendi: 15:52 03.11.2025)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.
AFAD verilerine göre, depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu belirtilirken büyüklüğü ise 4.9 olarak açıklandı. Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала