Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi:

Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi:

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu belirtilirken büyüklüğü ise 4.9 olarak açıklandı. Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

