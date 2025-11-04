Türkiye
Leyla ve Mecnun'un çekildiği ev satışa çıktı: Fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu
Leyla ve Mecnun'un çekildiği ev satışa çıktı: Fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu
Leyla ve Mecnun dizisinin çekildiği Kireçburnu'ndaki deniz manzaralı ev 125 milyon liraya satışa çıkarıldı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Türk televizyonlarında en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Melis Birkan gibi ünlü isimlerin paylaştığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin çekildiği ev satışa çıktı. Kireçburnu'nda bulunan ve Boğaz manzarası olan ev için 125 milyon lira istendi. 125 milyon liradan satışa çıktıDizide Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil ve geniş bahçeli ev satışa çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ev için 125 milyon lira istenirken evin satışa çıktığı haberi kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, dizinin fanları "Mazi satılıyor", "Ev bu kadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlarda bulundu.
Leyla ve Mecnun'un çekildiği ev satışa çıktı: Fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu

Leyla ve Mecnun dizisinin çekildiği Kireçburnu'ndaki deniz manzaralı ev 125 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Türk televizyonlarında en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Melis Birkan gibi ünlü isimlerin paylaştığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin çekildiği ev satışa çıktı. Kireçburnu'nda bulunan ve Boğaz manzarası olan ev için 125 milyon lira istendi.

125 milyon liradan satışa çıktı

Dizide Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil ve geniş bahçeli ev satışa çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ev için 125 milyon lira istenirken evin satışa çıktığı haberi kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, dizinin fanları "Mazi satılıyor", "Ev bu kadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlarda bulundu.
