https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/kasim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1100692381.html
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayında kira artış oranı yüzde oldu. 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T10:07+0300
2025-11-03T10:07+0300
2025-11-03T10:14+0300
ekonomi̇
kira artış oranı
kira
kira zam oranı
kira bedeli
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:280:1024:856_1920x0_80_0_0_d64231216907fdba654fe027c7a555e3.png
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranları da belli oldu.TÜİK’in 3 Kasım 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.Yani, 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.Kasım ayı kira artış oranı ne oldu?Bu yıl kira artış oranları aydan aya ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:184:1024:952_1920x0_80_0_0_de419acc910e0832f416a39da197f929.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kasım ayı kira artış oranı belli oldu, kira artış oranı, kasım kira artış oranı 2025, kasım 2025 kira artış oranı, kira artış oranı kasım 2025, eylül 2025 kira artış oranı, ekim ayı kira artış oranı, kasım kira artış oranı 2025, ekim ayı kira artış oranı, kasim ayi kira artis orani, kasım ayı kira artış oranı 2025
kasım ayı kira artış oranı belli oldu, kira artış oranı, kasım kira artış oranı 2025, kasım 2025 kira artış oranı, kira artış oranı kasım 2025, eylül 2025 kira artış oranı, ekim ayı kira artış oranı, kasım kira artış oranı 2025, ekim ayı kira artış oranı, kasim ayi kira artis orani, kasım ayı kira artış oranı 2025
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
10:07 03.11.2025 (güncellendi: 10:14 03.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayında kira artış oranı yüzde oldu. 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37.15 oranında zam yapabilecek.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranları da belli oldu.
TÜİK’in 3 Kasım 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.
Yani, 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.
Kasım ayı kira artış oranı ne oldu?
Bu yıl kira artış oranları aydan aya ne kadar oldu?
Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38.36 oldu.