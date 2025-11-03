https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/kasim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1100692381.html

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranları da belli oldu.TÜİK’in 3 Kasım 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.Yani, 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.Kasım ayı kira artış oranı ne oldu?Bu yıl kira artış oranları aydan aya ne kadar oldu?

