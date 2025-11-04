https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/kim-kardashian-aya-inis-sahteydi-demisti-nasadan-yanit-geldi-1100721676.html
Kim Kardashian 'Ay’a iniş sahteydi' demişti: NASA’dan yanıt geldi
Kim Kardashian 'Ay’a iniş sahteydi' demişti: NASA’dan yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Kim Kardashian, 'Ay’a iniş hiç gerçekleşmedi' iddiasında bulundu. NASA, sosyal medya üzerinden yanıt vererek, insanlığın Ay’a altı kez ayak bastığını... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T13:24+0300
2025-11-04T13:24+0300
2025-11-04T13:24+0300
yaşam
abd
kim kardashian
sarah paulson
nasa
apollo 11
ay
ay yolculukları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/05/1070668391_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_4e8ea56fffdf68410ca1bdfbfc36bb35.jpg
ABD’nin ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, “Ay’a hiç gidilmedi” açıklamasıyla gündem olmuştu. NASA bu iddialara doğrudan yanıt vererek, insanlığın Ay’a altı kez iniş yaptığını vurguladı.Kardashian, The Kardashians adlı televizyon programının son bölümünde oyuncu Sarah Paulson’a “Ay’a inişin yaşanmadığını” düşündüğünü söyledi. Programda, astronot Buzz Aldrin’in bir röportajını izlediğini belirten Kardashian, “Orada ‘Korkutucu bir an yoktu çünkü bu hiç olmadı’ diyor” ifadelerini kullandı.Ancak Aldrin’in 2015’te İngiltere’de yaptığı konuşmanın tamamı incelendiğinde, söz konusu ifadenin Ay’a inişi reddetmek için değil, “korkutucu bir an yaşanmaması” üzerine bir espri olduğu ortaya çıktı.NASA’dan sosyal medyada yanıt: 'Altı kez gittik'Kardashian’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy, sosyal medya hesabından doğrudan şu ifadelerle yanıtını verdi:Duffy ayrıca, eski misyonlara atıfta bulunarak, ABD’nin yeni Artemis programı kapsamında Ay’a dönüş hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.Kardashian’dan yeni soru: 'Peki 3I/Atlas nedir?'Kardashian, NASA’nın paylaşımına yanıt vererek bu kez “3I/Atlas” adlı gök cismi hakkında şu soruyu sordu:Duffy, Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ne davet ederek, Artemis misyonunun Ay’a yapılacak yeni uçuşunu izlemeye çağırdı.Bilim insanlarına göre 3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü yıldızlararası gök cismi olarak tarihe geçti. Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskobu tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız, uzmanlara göre alışılmadık bir hızla ve hiperbolik bir yörüngede ilerliyor.Ay’a iniş iddiaları yeniden gündemdeBilim insanları, bu teorilerin tamamının defalarca çürütüldüğünü belirtse de 1969'daki Apollo 11 misyonunda insanlığın Ay'a inişinin gerçekleşmediği yönünde teoriler sürekli gündeme geliyor. İngiliz Fizik Enstitüsü (Institute of Physics), “NASA’nın Ay’a inişiyle ilgili tüm sahte iddialar bilimsel olarak çürütülmüştür” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abd-siyasileri-ile-yakin-iliskisi-bulanan-kim-kardashian-abdnin-1969-aya-inisi-sahteydi-1100645284.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/05/1070668391_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_7803c590a6178566a6e2b33602df041a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kim kardashian, sarah paulson, nasa, apollo 11, ay, ay yolculukları
abd, kim kardashian, sarah paulson, nasa, apollo 11, ay, ay yolculukları
Kim Kardashian 'Ay’a iniş sahteydi' demişti: NASA’dan yanıt geldi
Kim Kardashian, 'Ay’a iniş hiç gerçekleşmedi' iddiasında bulundu. NASA, sosyal medya üzerinden yanıt vererek, insanlığın Ay’a altı kez ayak bastığını belirterek Kardashian'ı Artemis misyonunun Ay’a yapılacak yeni uçuşunu izlemeye çağırdı.
ABD’nin ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, “Ay’a hiç gidilmedi” açıklamasıyla gündem olmuştu. NASA bu iddialara doğrudan yanıt vererek, insanlığın Ay’a altı kez iniş yaptığını vurguladı.
Kardashian, The Kardashians adlı televizyon programının son bölümünde oyuncu Sarah Paulson’a “Ay’a inişin yaşanmadığını” düşündüğünü söyledi. Programda, astronot Buzz Aldrin’in bir röportajını izlediğini belirten Kardashian, “Orada ‘Korkutucu bir an yoktu çünkü bu hiç olmadı’ diyor” ifadelerini kullandı.
Ancak Aldrin’in 2015’te İngiltere’de yaptığı konuşmanın tamamı incelendiğinde, söz konusu ifadenin Ay’a inişi reddetmek için değil, “korkutucu bir an yaşanmaması” üzerine bir espri olduğu ortaya çıktı.
NASA’dan sosyal medyada yanıt: 'Altı kez gittik'
Kardashian’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy, sosyal medya hesabından doğrudan şu ifadelerle yanıtını verdi:
Evet, Ay’a daha önce gittik… Hem de altı kez!
Duffy ayrıca, eski misyonlara atıfta bulunarak, ABD’nin yeni Artemis programı kapsamında Ay’a dönüş hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.
Kardashian’dan yeni soru: 'Peki 3I/Atlas nedir?'
Kardashian, NASA’nın paylaşımına yanıt vererek bu kez “3I/Atlas” adlı gök cismi hakkında şu soruyu sordu:
Bekleyin… 3I Atlas’la ilgili ne varmış!?
Duffy, Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ne davet ederek, Artemis misyonunun Ay’a yapılacak yeni uçuşunu izlemeye çağırdı.
Bilim insanlarına göre 3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü yıldızlararası gök cismi olarak tarihe geçti. Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskobu tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız, uzmanlara göre alışılmadık bir hızla ve hiperbolik bir yörüngede ilerliyor.
Ay’a iniş iddiaları yeniden gündemde
Bilim insanları, bu teorilerin tamamının defalarca çürütüldüğünü belirtse de 1969'daki Apollo 11 misyonunda insanlığın Ay'a inişinin gerçekleşmediği yönünde teoriler sürekli gündeme geliyor. İngiliz Fizik Enstitüsü (Institute of Physics), “NASA’nın Ay’a inişiyle ilgili tüm sahte iddialar bilimsel olarak çürütülmüştür” açıklamasını yaptı.