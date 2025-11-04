https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hsknin-terfi-kararlari-aciklandi-1100709465.html
HSK’nın terfi kararları açıklandı
HSK’nın terfi kararları açıklandı
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerini yayımladı. Süresini doldurduğu halde listede yer almayanlar, 30... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T04:28+0300
2025-11-04T04:28+0300
2025-11-04T04:28+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
terfi
görev
haki̇m
savcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararlarda, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isim listeleri yer aldı.HSK listelerinde, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme süresini bitirenlerin adları bulunuyor.Süresini tamamladığı halde listede adı yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/romada-coken-kulede-enkaz-altinda-kalan-isci-11-saat-sonunda-kurtarildi-1100709315.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7d7b5489f11f30b3bff26beb79358223.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, terfi, görev, haki̇m, savcı
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, terfi, görev, haki̇m, savcı
HSK’nın terfi kararları açıklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerini yayımladı. Süresini doldurduğu halde listede yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye başvuru yapabilecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlarda, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isim listeleri yer aldı.
HSK listelerinde, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme süresini bitirenlerin adları bulunuyor.
Süresini tamamladığı halde listede adı yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunabilecek.