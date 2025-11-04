https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hsknin-terfi-kararlari-aciklandi-1100709465.html

HSK’nın terfi kararları açıklandı

HSK’nın terfi kararları açıklandı

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerini yayımladı. Süresini doldurduğu halde listede yer almayanlar, 30... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T04:28+0300

2025-11-04T04:28+0300

2025-11-04T04:28+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

resmi gazete

terfi

görev

haki̇m

savcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararlarda, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isim listeleri yer aldı.HSK listelerinde, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme süresini bitirenlerin adları bulunuyor.Süresini tamamladığı halde listede adı yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/romada-coken-kulede-enkaz-altinda-kalan-isci-11-saat-sonunda-kurtarildi-1100709315.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, terfi, görev, haki̇m, savcı