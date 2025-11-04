Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
HSK’nın terfi kararları açıklandı
HSK’nın terfi kararları açıklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerini yayımladı. Süresini doldurduğu halde listede yer almayanlar, 30 gün içinde HSK'ye başvuru yapabilecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlarda, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isim listeleri yer aldı.HSK listelerinde, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme süresini bitirenlerin adları bulunuyor.Süresini tamamladığı halde listede adı yer almayanlar, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
türki̇ye
HSK’nın terfi kararları açıklandı

Abone ol
Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerini yayımladı. Süresini doldurduğu halde listede yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye başvuru yapabilecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlarda, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isim listeleri yer aldı.
HSK listelerinde, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme süresini bitirenlerin adları bulunuyor.
Süresini tamamladığı halde listede adı yer almayanlar, 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
