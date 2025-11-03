https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/turk-sanat-muziginde-hocalarin-hocasiydi-suheyla-altmisdort-hayatini-kaybetti-1100691941.html

Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sanat müziğinde Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlü ismin 'hocası' olan Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T09:04+0300

2025-11-03T09:04+0300

2025-11-03T09:04+0300

yaşam

hayatını kaybetti

bülent ersoy

ahmet özhan

coşkun sabah

süheyla altmışdört

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100691786_0:215:829:681_1920x0_80_0_0_a552d5f78bd5efabbd545febe84f013c.jpg

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlünün müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.Hocaların hocasına vedaSanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.Sühelya Altmışdört kimdir?Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yesilcamin-efsane-ismi-engin-caglar-hayatini-kaybetti-1100663274.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayatını kaybetti, bülent ersoy, ahmet özhan, coşkun sabah, süheyla altmışdört