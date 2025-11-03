Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/turk-sanat-muziginde-hocalarin-hocasiydi-suheyla-altmisdort-hayatini-kaybetti-1100691941.html
Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sanat müziğinde Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlü ismin 'hocası' olan Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T09:04+0300
2025-11-03T09:04+0300
yaşam
hayatını kaybetti
bülent ersoy
ahmet özhan
coşkun sabah
süheyla altmışdört
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100691786_0:215:829:681_1920x0_80_0_0_a552d5f78bd5efabbd545febe84f013c.jpg
Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlünün müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.Hocaların hocasına vedaSanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.Sühelya Altmışdört kimdir?Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yesilcamin-efsane-ismi-engin-caglar-hayatini-kaybetti-1100663274.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100691786_0:138:829:759_1920x0_80_0_0_4023ab06907e7e163ade319e959df4e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hayatını kaybetti, bülent ersoy, ahmet özhan, coşkun sabah, süheyla altmışdört
hayatını kaybetti, bülent ersoy, ahmet özhan, coşkun sabah, süheyla altmışdört

Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti

09:04 03.11.2025
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sosyal medya
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
Abone ol
Türk sanat müziğinde Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlü ismin 'hocası' olan Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti.
Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi birçok ünlünün müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.

Hocaların hocasına veda

Sanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sühelya Altmışdört kimdir?

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.
Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.
Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.
Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.
İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.
Engin Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
TÜRKİYE
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
1 Kasım, 11:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала