https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gullunun-cocuklarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-alkol-aldiginda-normalden-hizli-yurur-dengesini-1099960370.html

Güllü'nün çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Alkol aldığında normalden hızlı yürür dengesini kaybederdi'

Güllü'nün çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Alkol aldığında normalden hızlı yürür dengesini kaybederdi'

Sputnik Türkiye

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T16:56+0300

2025-10-06T16:56+0300

2025-10-06T16:56+0300

türki̇ye

güllü

şarkıcı güllü

ölüm

yalova

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099895050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb7b099759655c34b97f0b8c87b31e80.jpg

Güllü'nün çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı.'Roman havası oynuyorduk, elbisesini görür gibi oldum'Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü Sultan Nur Ulu ile Yalova merkezdeki bir alışveriş merkezine gittiğini, akşam saatlerinde döndüklerini anlattı.Eve gelince yemek yediklerini, daha sonra salonda müzik eşliğinde eğlendiklerini belirten Gülter, bu sırada annesinin de alkol aldığını dile getirdi.Gülter, annesinin salonda bulunduğu sırada kendisinin de Sultan Nur Ulu ile odasına geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:'O ne lan' ifadesini duymadımİfadesinde annesinin aşağıya nasıl düştüğünü görmediğini aktaran Gülter, Tut'un kamera görüntülerinde tuvaletten çıktıktan sonra "O ne lan" ifadesini ise odada oldukları için duymadıklarını anlattı.'Sürekli temizlik yapar yerleri siler toz alırdı, sürekli eve deterjan veya koku siparişi gelirdi'Gülter, o gün annesinin çok neşeli olduğunu vurgulayarak, ifadesini şöyle sürdürdü:'İki evin arasında geçiş mümkün değildir'Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olduğunu, gece saatinde ablasının kendisini arayarak annesinin düştüğünü haber verdiğini kaydetti.Güllü'nün husumetlisi var mıydı?Kötü haberi annesinin alt kat komşusundan duyduğunu belirten Tuğberk Yağız Gülter, "Ben evdeki kameraları çevrimiçi olarak izleyebiliyordum. Hatta yoldayken karakol amiri beni aradı ve görüntüleri kayıt alabildiğimi söyledim. Sonrasında kamera kartlarını nereden almaları gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.Güllü asistanı Çiğdem ile küs müydü?Gülter, annesinin husumetlisinin olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:'Alkol alınca gözlüğünü kullanmaz, daha hızlı yürür'Annesinin denge probleminin de olduğunu, özellikle belinin kırıldığı bir dönem yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Gülter, ifadesini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/gullu-sarkilariyla-listelerde-ilk-5e-girdi-1099739146.html

türki̇ye

yalova

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü neden düştü?