Gençlere sosyal konut için aile evi şartı: 18-30 yaş arasındakileri ilgilendiriyor

“18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar. 18-30’u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkânı var. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.