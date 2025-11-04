Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/genclere-sosyal-konut-icin-aile-evi-sarti-18-30-yas-arasindakileri-ilgilendiriyor-1100719639.html
Gençlere sosyal konut için aile evi şartı: 18-30 yaş arasındakileri ilgilendiriyor
Gençlere sosyal konut için aile evi şartı: 18-30 yaş arasındakileri ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T13:47+0300
2025-11-04T13:47+0300
ekonomi̇
toki̇
konut
konut satışı
konut kredisi
murat kurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096309506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1aaed16a4f6f83e29fa808e054f4ea75.jpg
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne dair bir şarta açıklık getirdi. Bakan Kurum, 18-30 yaş arasında olup kampanyaya başvuracak kişilerin anne ve babasının üzerinde gayrimenkul bulunmaması gerektiğini söyledi.'Kayıtlı gayrinemnkul olmayacak'Kurum, Ensonhaber’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bakan-murat-kurum-paylasti-yapacagimiz-evleri-gordunuz-mu-1100640477.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096309506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_964a76cc5a0b5701aed44ba58c8443a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toki̇, konut, konut satışı, konut kredisi, murat kurum
toki̇, konut, konut satışı, konut kredisi, murat kurum

Gençlere sosyal konut için aile evi şartı: 18-30 yaş arasındakileri ilgilendiriyor

13:47 04.11.2025
© AA / Mehmet BayrakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
© AA / Mehmet Bayrak
Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne dair bir şarta açıklık getirdi. Bakan Kurum, 18-30 yaş arasında olup kampanyaya başvuracak kişilerin anne ve babasının üzerinde gayrimenkul bulunmaması gerektiğini söyledi.

'Kayıtlı gayrinemnkul olmayacak'

Kurum, Ensonhaber’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar. 18-30’u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkânı var. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
EKONOMİ
Bakan Murat Kurum paylaştı: 'Yapacağımız evleri gördünüz mü?'
31 Ekim, 11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала