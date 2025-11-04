https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/genclere-sosyal-konut-icin-aile-evi-sarti-18-30-yas-arasindakileri-ilgilendiriyor-1100719639.html
Gençlere sosyal konut için aile evi şartı: 18-30 yaş arasındakileri ilgilendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
toki̇
konut
konut satışı
konut kredisi
murat kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne dair bir şarta açıklık getirdi. Bakan Kurum, 18-30 yaş arasında olup kampanyaya başvuracak kişilerin anne ve babasının üzerinde gayrimenkul bulunmaması gerektiğini söyledi.'Kayıtlı gayrinemnkul olmayacak'Kurum, Ensonhaber’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
SON HABERLER
toki̇, konut, konut satışı, konut kredisi, murat kurum
toki̇, konut, konut satışı, konut kredisi, murat kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.
'Kayıtlı gayrinemnkul olmayacak'
Kurum, Ensonhaber’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar. 18-30’u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkânı var. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.