Fal, büyü ve muska operasyonu: 29 ilde 62 kişi yakalandı
Fal, büyü ve muska operasyonu: 29 ilde 62 kişi yakalandı
Sosyal medya üzerinde fal ve büyü dolandırıcılığı yapan 62 kişi gözaltına alındı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
İnternet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kişisel bilgilerini elde ettikleri mağdurlara şantaj yaptıkları da ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden muska ve büyü yaptıklarını iddia ettilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti.Önce dolandırdılar sonra şantaj yaptılarZanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
11:18 04.11.2025
Sosyal medya üzerinde fal ve büyü dolandırıcılığı yapan 62 kişi gözaltına alındı.
İnternet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kişisel bilgilerini elde ettikleri mağdurlara şantaj yaptıkları da ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden muska ve büyü yaptıklarını iddia ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti.

Önce dolandırdılar sonra şantaj yaptılar

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
