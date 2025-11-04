Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" ifadelerini kullandı. Çelik, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Projeleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız" dedi. 'Siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor'Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;"Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri”nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."
17:15 04.11.2025
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
'Siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor'

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri”nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
TÜRKİYE
Bahçeli'den 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt: Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
11:01
