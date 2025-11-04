https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/1100732124.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T17:15+0300

2025-11-04T17:15+0300

2025-11-04T17:15+0300

türki̇ye

ömer çelik

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f4e1a4315b7fe440c4a75291a8ef7a6.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" ifadelerini kullandı. Çelik, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Projeleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız" dedi. 'Siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor'Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;"Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri”nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bahceli-komisyonun-imraliya-gitmesi-sureci--guclendirir-1100716427.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, özgür özel