Dünya üzerinde 2.8 milyar kişi bu sağlık sorunundan muzdarip: Kadınlarda daha çok görülüyor
Dünya üzerinde 2.8 milyar kişi bu sağlık sorunundan muzdarip: Kadınlarda daha çok görülüyor
Sputnik Türkiye
Araştırmaya göre dünya genelinde yaklaşık 2.8 milyar kişi baş ağrısıyla karşı karşıya 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, halihazırda dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyar kişi baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor. Modern yaşam tarzının baş ağrısı vakalarında etkili olduğuna işaret edilen çalışmada stres, hareketsiz yaşam, alkol ve kafein tüketimi ile kalitesiz uykunun, baş ağrılarını tetiklediği vurgulandı.Kadınlarda ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan bireylerde daha sık rastlanıyorLa Trobe Üniversitesi ve Western Health'in öncülüğünde yapılan ve Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Küresel Hastalık Yükü (GBD) verileri kullanılarak 1990-2021 yıllarında 204 ülke ve bölgedeki baş ağrısı görülme sıklığı incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, halihazırda dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyar kişi baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor.Modern yaşam tarzının baş ağrısı vakalarında etkili olduğuna işaret edilen çalışmada stres, hareketsiz yaşam, alkol ve kafein tüketimi ile kalitesiz uykunun, baş ağrılarını tetiklediği vurgulandı.Çalışmada, özellikle 30-44 yaşlarındaki kadınlar ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan bireylerin baş ağrısı gibi sağlık sorunlarından daha fazla etkilendiği ifade edildi.Kovid-19 salgını vurgusu Ayrıca çalışmada, Kovid-19 salgınının da yeni zorluklar getirdiğine, bulaş veya aşılamaların ardından da baş ağrısı şikayeti bildirimlerinin sürdüğüne işaret edildi. Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Tissa Wijeratne, tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen kalıcı risk faktörleri ve profesyonel bakıma sınırlı erişim nedeniyle baş ağrısı bozukluklarının küresel çapta düşüşünün olası olmadığını vurguladı.Baş ağrısı sorunlarının küresel sağlık gündemlerinde öncelikli hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Wijeratne, bireylere yönelik özel tedavi programları ve sağlık yatırımlarının artırılması gerektiğini aktardı.
14:22 04.11.2025
