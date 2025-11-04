https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/disisleri-bakanligindan-avrupa-komisyonu-2025-turkiye-raporuna-tepki-on-yargili-ve-mesnetsiz-1100736136.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu'na tepki: 'Ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu'na tepki: 'Ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Raporun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialar içerdiği belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:Raporda, ayrıca Türkiye’nin, işleyen piyasa ekonomisine yüksek uyum düzeyinin ve sağlam makroekonomik politikalarının vurgulanmasının, olumlu ve yerinde tespitler olarak değerlendirildiği kaydedilerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutumuna, Yunanistan’la ilişkilerde sağlanan iyileşmeye ve AB’yle artan diyaloğa yer verilmesinin memnuniyetle not edildiği belirtildi.Açıklamada "Bu olumlu gelişmelere istinaden, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.Yazılı açıklamada Türkiye’nin aktif ve çok katmanlı dış politika vizyonuna, stratejik ortaklıkları güçlendirme yönündeki kararlı çabalarına, bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği belirtildi.Türkiye ve AB arasındaki ortaklık organlarının ve yerleşik mekanizmaların işletilmesi ile Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerine ve programlarına aktif olarak dahil edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin geliştirilmesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ve geniş coğrafyanın menfaatine olduğu belirtilerek "Ülkemiz, bu anlayış ve vizyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte ve AB’den de aynı stratejik iradeyi ve yapıcı yaklaşımı göstermesini beklemektedir" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Raporun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialar içerdiği belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"Söz konusu yorumlar, Türkiye ile AB arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olmalarının yanı sıra tarafların uzun dönemli çıkarlarına da aykırı bir dille kaleme alınmıştır. Raporda ortaya konan AB müktesebatına uyum düzeyi, katılım sürecinde karşılaştığımız siyasi ve haksız engellere rağmen AB üyeliği stratejik hedefine olan bağlılığımızın en açık ifadesidir."
Raporda, ayrıca Türkiye’nin, işleyen piyasa ekonomisine yüksek uyum düzeyinin ve sağlam makroekonomik politikalarının vurgulanmasının, olumlu ve yerinde tespitler olarak değerlendirildiği kaydedilerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutumuna, Yunanistan’la ilişkilerde sağlanan iyileşmeye ve AB’yle artan diyaloğa yer verilmesinin memnuniyetle not edildiği belirtildi.
Açıklamada "Bu olumlu gelişmelere istinaden, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
Yazılı açıklamada Türkiye’nin aktif ve çok katmanlı dış politika vizyonuna, stratejik ortaklıkları güçlendirme yönündeki kararlı çabalarına, bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği belirtildi.
Türkiye ve AB arasındaki ortaklık organlarının ve yerleşik mekanizmaların işletilmesi ile Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerine ve programlarına aktif olarak dahil edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
"Raporda her zaman olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerine yer verilmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygılarının görmezden gelinmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu ve Kıbrıs meselesinin çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır.
AB'nin Türkiye’yle olan ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde, üyelik perspektifini güçlendiren yaklaşımla yürütmesi, ilişkileri çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması ve tarafsız bir tutum benimseyerek ilişkileri ikili düzeydeki meselelere rehin bırakmamasının hayati önem taşımaktadır.
Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin geliştirilmesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ve geniş coğrafyanın menfaatine olduğu belirtilerek "Ülkemiz, bu anlayış ve vizyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte ve AB’den de aynı stratejik iradeyi ve yapıcı yaklaşımı göstermesini beklemektedir" ifadesi kullanıldı.