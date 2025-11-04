DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı

İnsanların hayatlarından bıkkın, Mehmet Şimşek de bir işe yaramadı, yüksek enflasyon ve faizler devam ediyor. Şirketler konkordato açıklıyor. Acaba Babacan ile yeni bir fırsat doğabilir mi diye insanların bir sorgusu oldu. Biz de şunu söyledik. Babacan bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa, hiçbir şey değişmez, orada bir şey yapamaz. Bugünkü sorunların kök nedeni, hukuk, adalet ve özgürlüklerin ihlali; devlet ve siyaset eliyle elde edilen gücün toplum üzerinde uygulanmasıdır. Siz güç yönetimini meşru sınırlara çekmediğiniz sürece, hukuk, adalet alanında yapısal dönüşüme girmediğiniz müddetçe Ali Babacan’ın ya da 10 nobel ödüllü iktisatçının size yapacağı hiçbir şey yok.