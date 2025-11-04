Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/deva-partili-ekmen-komisyon-kurma-karariyla-imrali-ziyareti-ayni-masada-planlandi-1100735015.html
DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı
DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Onur Cingil ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T19:14+0300
2025-11-04T19:14+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
ali babacan
mehmet emin ekmen
mehmet şimşek
tbmm
i̇mralı
demokrasi ve atılım partisi (deva)
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Avukat Onur Cingil, İklim Aktivisti ve Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Ali Babacan’ın son günlerdeki çıkışları ile TBMM’deki komisyon sürecini aktardı.Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ali babacan, mehmet emin ekmen, mehmet şimşek, tbmm, i̇mralı, demokrasi ve atılım partisi (deva), radyo, radyo sputnik
türkiye, haberler, ali babacan, mehmet emin ekmen, mehmet şimşek, tbmm, i̇mralı, demokrasi ve atılım partisi (deva), radyo, radyo sputnik

DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı

19:14 04.11.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Onur Cingil ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu.
Avukat Onur Cingil, İklim Aktivisti ve Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Ali Babacan’ın son günlerdeki çıkışları ile TBMM’deki komisyon sürecini aktardı.
Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:
Bence bu komisyon kurulmakla, İmralı ziyaretinin planlanması aynı masada alınan bir karar. Bu komisyon kuruluyorsa İmralı’ya gidilecekti. Benim anladığım kadarıyla Öcalan’ın kendisini üst konumlandırma yönüyle TBMM gibi siyasetin merkezi olan yapıyı sürece katmayı kendisinin meşruluğu açısından önemsedi.
İnsanların hayatlarından bıkkın, Mehmet Şimşek de bir işe yaramadı, yüksek enflasyon ve faizler devam ediyor. Şirketler konkordato açıklıyor. Acaba Babacan ile yeni bir fırsat doğabilir mi diye insanların bir sorgusu oldu. Biz de şunu söyledik. Babacan bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa, hiçbir şey değişmez, orada bir şey yapamaz. Bugünkü sorunların kök nedeni, hukuk, adalet ve özgürlüklerin ihlali; devlet ve siyaset eliyle elde edilen gücün toplum üzerinde uygulanmasıdır. Siz güç yönetimini meşru sınırlara çekmediğiniz sürece, hukuk, adalet alanında yapısal dönüşüme girmediğiniz müddetçe Ali Babacan’ın ya da 10 nobel ödüllü iktisatçının size yapacağı hiçbir şey yok.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала