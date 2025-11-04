https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/deva-partili-ekmen-komisyon-kurma-karariyla-imrali-ziyareti-ayni-masada-planlandi-1100735015.html
DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı
DEVA Partili Ekmen: Komisyon kurma kararıyla İmralı ziyareti aynı masada planlandı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Onur Cingil ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu. 04.11.2025
Avukat Onur Cingil, İklim Aktivisti ve Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Ali Babacan’ın son günlerdeki çıkışları ile TBMM’deki komisyon sürecini aktardı.Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Onur Cingil ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu.
Avukat Onur Cingil, İklim Aktivisti ve Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturma hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Ali Babacan’ın son günlerdeki çıkışları ile TBMM’deki komisyon sürecini aktardı.
Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:
Bence bu komisyon kurulmakla, İmralı ziyaretinin planlanması aynı masada alınan bir karar. Bu komisyon kuruluyorsa İmralı’ya gidilecekti. Benim anladığım kadarıyla Öcalan’ın kendisini üst konumlandırma yönüyle TBMM gibi siyasetin merkezi olan yapıyı sürece katmayı kendisinin meşruluğu açısından önemsedi.
İnsanların hayatlarından bıkkın, Mehmet Şimşek de bir işe yaramadı, yüksek enflasyon ve faizler devam ediyor. Şirketler konkordato açıklıyor. Acaba Babacan ile yeni bir fırsat doğabilir mi diye insanların bir sorgusu oldu. Biz de şunu söyledik. Babacan bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa, hiçbir şey değişmez, orada bir şey yapamaz. Bugünkü sorunların kök nedeni, hukuk, adalet ve özgürlüklerin ihlali; devlet ve siyaset eliyle elde edilen gücün toplum üzerinde uygulanmasıdır. Siz güç yönetimini meşru sınırlara çekmediğiniz sürece, hukuk, adalet alanında yapısal dönüşüme girmediğiniz müddetçe Ali Babacan’ın ya da 10 nobel ödüllü iktisatçının size yapacağı hiçbir şey yok.