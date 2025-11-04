DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/dem-parti-selahattin-demirtas-ve-figen-yuksekdagi-ziyaret-edecek-1100732246.html
2025-11-04T17:28+0300
2025-11-04T17:28+0300
2025-11-04T17:30+0300
DEM Parti, yarın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek. Görüşmeler sonrasında ise açıklama yapılacağı belirtildi.
Görüşmeler sonrası açıklama yapılacak
DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14:00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.
Ayrıca; HDK Eşsözcüsü ve Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15:00’te açıklama yapacaktır."
Bahçeli'nin açıklamalarına Demirtaş'tan teşekkür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Demirtaş hakkında "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş, bu açıklamalardan yazdığı mektupta "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" demişti.